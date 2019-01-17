TROY'da hedef 17 milyon kart

17 Ocak 2019

Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM'den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapı ve marka olan TROY, 2018 sonu itibarıyla 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı.

TROY, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla Bankalararası Kart Merkezi (BKM) çatısı altında 2,5 yıl önce hayata geçirilmişti.

2018 yılında TROY logolu kartlarla yapılan işlem adedi 100 milyona, işlem hacmi ise 23 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yıl TROY logolu kartlarla 13 milyon adet işlem gerçekleştiği dikkate alındığında, TROY kartların kullanımı 2018 yılında yaklaşık 8 katına çıktı.

Her 100 karttan 28'i TROY logolu

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan BKM Genel Müdürü Soner Canko, "Amacımız, finansal kapsayıcılığı artırarak henüz kartlı ödemeleri kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye temas etmek. Bugün Türkiye'nin istisnasız tüm illerindeki kişilerde toplam 7 milyon adet TROY logolu kart bulunuyor. TROY'un ulaştığı 7 milyonun büyük çoğunluğu daha önce hiç kart kullanmamış kişilerden oluşuyor. 2019 yılı hedefimiz ise 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek" dedi.

2018 yılında kart kullanıcılarına verilen her 100 karttan 28'inin TROY logolu olduğunu aktaran Canko, "TROY kartların kullanıcılarla buluşmaya başladığı 2017 başından itibaren TROY logolu kart adedi istikrarlı bir şekilde arttı ve 2018 yılında cüzdanlarda yer alan her 4 karttan biri TROY oldu" bilgisini verdi.

Kaynak: AA