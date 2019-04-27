Trump, ABD-Japonya anlaşmasından umutlu

27 Nisan 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi iki günlük bir ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ağırladı.

Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Esas itibarıyla Japonya ile uzun vadeli ve iyi bir ticaret anlaşması yapma şansına şu anda sahibiz. Bu anlaşmanın çok hızlı bir şekilde olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Sık sık ABD-Japonya ilişkilerinin çok iyi seviyede olduğuna vurgu yapan Trump ayrıca, her zaman sumo güreşlerine ilgi duyduğunu ve mayıs ayı sonunda Japonya'ya yapacağı ziyarette sumo güreşi izlemek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın, 25-28 Mayıs tarihlerinde Japonya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştireceği daha önce duyurulmuştu.

Geçen yıl eylül ayında iki ülke arasında ikili ticaret anlaşmasına ilişkin yeniden görüşmeler yapılacağı açıklanmış, söz konusu görüşmeler geçen hafta başlamıştı.

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Kaynak: AA