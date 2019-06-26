Trump: Anlaşma olmazsa ek vergiler getireceğim

26 Haziran 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret anlaşmasına varamazsa, ek gümrük vergileri getireceğini belirtti.

Trump, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide "Eğer işe yaramazsa, anlaşmaya varamazsak ek gümrük vergileri, çok önemli ek gümrük vergileri getireceğim" dedi.

Ancak Trump iki liderin daha fazla gümrük vergisi getirilmesini önlemek için Japonya'daki G20 zirvesinde anlaşmaya varma olasılığını açık bıraktı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının "yaklaşık yüzde 90 oranında" tamamlandığını belirtti.

Mnuchin CNBC ile yaptığı söyleşide, "Anlaşmanın yaklaşık yüzde 90'ını yaptık ve anlaşmayı tamamlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 aydır süren ticaret savaşını yatıştırma umuduyla bu hafta Japonya'daki G20 zirvesinde biraraya gelecek.