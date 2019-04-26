Trump çağrı yaptı, fiyat düştü
ABD Başkanı Trump'ın "OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı" yapmasının ardından petrol fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde düşüş gerçekleşti.
ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol fiyatlarını düşürün çağrısı yaptı.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yakıt fiyatları düşüyor. OPEC'i arayarak fiyatları düşürmeniz gerek dedim" dedi.
Donald Trump'ın açıklamasının ardından petrol fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde düşüş gerçekleşti.
Brent petrol fiyatı Trump'ın çağrısının ardından 72 doların altına indi.