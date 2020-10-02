Trump COVID-19'a yakalandı, piyasalar satışa geçti

02 Ekim 2020

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında sert düştü. ABD vadelilerinde eksiler yüzde 2'yi geçerkenAsya borsalarında da kayıplar yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 civarı düşerken Avustralya'da yüzde 1,2; Japon Nikkei Endeksi, yüzde 0,9 değer kaybederken Çin'de yatay seyir devam ediyor.

Yatırımcılar çekişmeli geçmesi beklenen Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine hazırlanmışken Trump'ın test sonucu pozitif çıkmasının piyasalarda yeni bir volatilite dalgası yaratabileceği düşünülüyor.

Yurt içinde ise pazartesi günü açıklanacak olan kritik enflasyon rakamları öncesinde bugün eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret rakamları takip edilecek. Türk Lirası, dolar ve euro karşısında 2 gündür elde ettiği kazanımların ardından bugün yönünü yukarı çevirdi. Sabah saatlerinde 7,73-7,72 bandından hareket eden dolar/TL , 7,77'ye yükselirken; euro/TL ise 9,11'den değerleniyor.

Altın son 10 günün zirvesinde

Altın fiyatları ABD'de koronavirüs yardım paketine yönelik şüphelerin artması ve Trump'ın koronavirüse yakalanmasının etkisiyle sabahki kayıplarını geri verdi. Altının ons fiyatı bugün 0,2'lik artışla 1.910 dolar düzeyinde işlem görüyor. Altın, kayıplara rağmen bu hafta yüzde 1,8 değer kazanmış durumda. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1 yükselip 1.911 ile yaklaşık on günün en yüksek seviyesini görmüştü.

Petrol 40 doların altına indi



Petrol fiyatlarındaki gerileme Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından yüzde 3'ü geçti ve 40 doların altına indi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 3,5 değer kaybederek 49,53 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 3,6 değer kaybederek 37,31 dolardan alıcı buldu. ABD petrolü bu haftayı yüzde 5'ten fazla bir kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.