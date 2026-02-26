Trump destekli kripto şirketinde sert değer kaybı! 12 ayda yüzde 22 eridi

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Eric Trump ve Donald Trump Jr. tarafından desteklenen kripto para madenciliği şirketi American Bitcoin, son finansal raporunda ciddi bir kayıp paylaştı.

Sektördeki dalgalanmaların ve operasyonel süreçlerin yansıması olarak görülen bu tabloda, şirketin dördüncü çeyreği net zararla kapattığı görüldü.

Şirket, söz konusu dönemde 59,45 milyon dolar net zarar bildirdi. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise 3,48 milyon dolar net kâr elde edilmişti. Gelir ise 78,3 milyon dolar olarak gerçekleşerek 79,6 milyon dolarlık beklentinin hafif altında kaldı.

12 ayda yüzde 22 değer kaybI

Şirket, operasyonlarını Hut 8 altyapısı üzerinden yürütüyor. Endüstriyel ölçekte madencilik yapan American Bitcoin, üretim maliyetlerini piyasa fiyatlarının altında tutmayı hedeflediğini belirtirken, son 12 ayda hisseleri yaklaşık yüzde 22 değer kaybetti.

Öte yandan şirket, 2025 sonu itibarıyla sahip olduğu bitcoin miktarını 5.401 adetten 6.000'in üzerine çıkardı.