Trump: Fed, Aralık ayında büyük bir hata yaptı

10 Haziran 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik eleştirilerine devam ediyor.

Fed'in faizleri çok çabuk şekilde artırdığı eleştirisinde bulunan Trump, Fed'in Aralık ayında faiz artırarak hata yaptığı savunmayı sürdürdü.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Trump, Çin'in para birimini devalüe etmekte olduğunu öne sürerek, "Çin yıllardan bu şana para birimini devalüe ediyor. Bu onlara devasa bir rekabet avantajı sağlıyor. Bizim böyle bir avantajımız yok, çünkü faizleri düşürmeyen bir Fed var" diye konuştu.

Trump, "Adil bir oyun alanı ortaya koymamız gerekli, ancak Fed bize çok, çok fazla zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

ABD ile Çin'in bir ticaret anlaşmasına varacaklarını savunan, Çin'in ABD ile bir anlaşma yapması gerektiğini vurgulayan Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'nin ay sonunda yapılacak G20 zirvesine gelmemesi halinde Çin'den ithalata yönelik tarifelerin hemen yürürlüğe gireceğini de vurguladı.

Kaynak: Foreks