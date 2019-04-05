Trump: Fed, faizi düşürmeli
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faizi düşürmesi ve parasal genişlemeye gitmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkan Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ve bugün açıklanan tarımdışı istihdam verisinin ekonominin iyi bir performans sergilediğini gösterdiğine dikkat çekti.
Öte yandan Trump Fed’in adımlarının ise ekonomiyi gerçekten yavaşlattığını belirtti.
ABD’de tarımdışı istihdam Mart ayında 196,000 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Trump ayrıca Fed’in parasal sıkılaşma yerine parasal gevşemeye geçmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Reuters