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Trump, Fed için Powell'ı seçmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Trump'ın, Fed Başkanlığı için Powell'a daha yakın olduğu iddia edildi.

Trump, Fed için Powell'ı seçmeye hazırlanıyor
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Guvernör Jerome Powell'a yöneldiği iddia edildi.

Bloomberg ve CNBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Trump, şu an Fed Guvernörü olarak görev yapan Powell'ı başkan seçmeye hazırlanıyor. İki haberde de Trump'ın son kararını henüz vermemesine karşın Powell'ı tercih etmeye daha yakın olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray'ın şu anki Fed Başkanı Janet Yellen'in 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018'de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için 3 aday üzerinde durduğu biliniyor. Bu isimleri mevcut Fed Başkanı Yellen, Fed Guvernörü Powell ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor oluşturuyor.

Trump'ın Fed'in başına atayacağı ismi, 3 Kasım'da çıkacağı Asya gezisi öncesinde açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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