Trump: İlginç şeyler olacağını düşünüyorum

11 Haziran 2019

ABD Başkanı Donald Trump, ay sonuna doğru yapılacak G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı ile yürüteceği ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmezse, Çin ithalatına yeni gümrük vergileri getirmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD-Çin ticaret anlaşmazlığını çözmek için geçen ay Washington'da yapılan iki günlük müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana, Trump defalarca 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G20 toplantısında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini söyledi. Çin böyle bir toplantıyı doğrulamadı.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada Çin'den ithal en az 300 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getirme tehdidini devreye alıp almamaya G-20 toplantısının ardından karar vereceğini söylemişti.

Trump dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada hala Xi ile görüşmenin gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi.

Trump "Bir araya gelmeyi ve görüşmeyi programladık. İlginç şeyler olacağını düşünüyorum. Ne olacağını görelim" dedi. Çin dışişleri bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin'in Washington ile daha fazla ticaret görüşmesine açık olduğunu, ancak olası bir toplantı hakkında açıklanacak bir şey olmadığını belirtti.

Kaynak: Reuters