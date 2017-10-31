ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C
  • Finans
  • Trump, vergide kademeli indirime karşı

Trump, vergide kademeli indirime karşı

ABD'de Cumhuriyetçiler, Trump'ın kurumlar vergisinde indirim planının 5 yıla yayılmasını istiyor. Ancak Trump kademeli indirimi desteklemiyor.

Trump, vergide kademeli indirime karşı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanderz, Başkan Donald Trump'ın ABD kurumlar vergisi oranında planlanan indirimin kademeli yapılmasına yönelik her hangi bir öneriyi desteklemediğini söyledi.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi üyelerin kurumlar vergisi indiriminin 5 yılı yayılmasını düşündüklerini belirten Sanders, "Başkan Trump prensiplerini ortaya koydu ve bunun içinde kurumlar vergisi indiriminin aşamalı olması yok" diye konuştu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.