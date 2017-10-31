Trump, vergide kademeli indirime karşı
ABD'de Cumhuriyetçiler, Trump'ın kurumlar vergisinde indirim planının 5 yıla yayılmasını istiyor. Ancak Trump kademeli indirimi desteklemiyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanderz, Başkan Donald Trump'ın ABD kurumlar vergisi oranında planlanan indirimin kademeli yapılmasına yönelik her hangi bir öneriyi desteklemediğini söyledi.
Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi üyelerin kurumlar vergisi indiriminin 5 yılı yayılmasını düşündüklerini belirten Sanders, "Başkan Trump prensiplerini ortaya koydu ve bunun içinde kurumlar vergisi indiriminin aşamalı olması yok" diye konuştu.