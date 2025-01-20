Trump-Xi görüşmesi sonrası Asya borsalarında güçlü yükseliş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan telefon görüşmesi, Çin ve Hong Kong borsalarının haftaya güçlü başlamasına zemin hazırladı. Görüşmenin, iki ülke arasındaki tansiyonu bir nebze düşürdüğü ve piyasalarda olumlu bir atmosfer yarattığı belirtildi.

Çin’in önde gelen CSI300 Endeksi (.CSI300) sabah işlemlerinde %0,9 oranında değer kazanarak geçen haftaki %2,1’lik artışı destekledi. Şanghay Bileşik Endeksi (.SSEC) ise %0,5’lik artışla 3.257,23 seviyesine ulaştı.

Hong Kong borsasında Hang Seng Endeksi (.HSI) %2,3 oranında yükselerek son beş haftanın en yüksek günlük kazancını elde etti. Teknoloji sektöründeki yükseliş dikkat çekti. Özellikle Meituan (%6,8 artış) ve Alibaba (%6,1 artış) gibi teknoloji devleri öne çıktı.

Görüşmenin piyasaya etkisi

Cuma günü yapılan Trump-Xi görüşmesinde TikTok, ticaret ve Tayvan gibi kritik konuların ele alınması, iki ülkenin diyalog kanallarını açık tutma iradesi olarak değerlendirildi. Bank of East Asia kıdemli yatırım stratejisti Jason Chan, “En azından tarafların hâlâ iletişimde olması piyasalar için olumlu bir mesaj. Trump’ın zaferiyle oluşan riskler büyük ölçüde fiyatlanmıştı; bu da aşırı karamsarlığın ardından piyasa hissiyatında bir toparlanma şansı sağlıyor” dedi.

Öte yandan, yatırımcılar önümüzdeki günlerde daha dalgalı bir piyasa ortamı bekliyor. Trump’ın pazartesi günü güvenlik, sınır dışı etme, tarifeler ve diğer seçim vaatlerini içeren başkanlık kararnameleri açıklayacağı tahmin ediliyor.

Çin'in faiz kararı

Çin hükümeti, zayıflayan yuan ve daralan para politikası hareket alanı nedeniyle, kredi faiz oranlarını üçüncü kez sabit tuttu. Barclays analistleri, müşterilerine gönderdikleri notta, “Trump’ın göreve başlarken açıklayacağı politikaların yoğunluğu yön belirleyici olacak, ancak piyasalara tam anlamıyla bir netlik kazandırması beklenmiyor. Bu da dalgalanmalara yol açabilir” ifadelerini kullandı.