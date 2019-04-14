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Trump yine Fed'i eleştirdi

Fed'i eleştiren Trump, "Eğer işini doğru yapsaydı borsa 5 bin ila 10 bin puan daha yüksek, büyüme de yüzde 3 yerine yüzde 4 olurdu" dedi.

Trump yine Fed'i eleştirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Twitter üzerinden Fed'i eleştirdi. "Fed işini doğru yapmadı" diyen Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Fed işini doğru yapsaydı, ki yapmadı, borsa 5 bin ila 10 bin puan daha yüksek, büyüme de yüzde 3 yerine yüzde 4 olurdu."

Fed'in faiz politikasının iş yapmayı zorlaştırdığını söyleyen Trump, önceki Amerikan başkanlarının aksine sık sık Fed ve Başkan Powell'ı kamuya açık biçimde eleştirmekten geri durmuyor.

Dunya.com

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