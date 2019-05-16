Trump yönetimi Huawei'ye sert yaptırımlar getirdi

16 Mayıs 2019

Donald Trump yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sert yaptırımlar getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıkladı. Bu kararla hükümet onay vermeden, Huawei'nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji almasını yasaklanıyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Trump'ın "Amerikan teknolojisinin ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına zarar verme potansiyeli olan yabancı şirketler tarafından kullanımının engelleyecek" kararı desteklediğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yakında daha fazla görüşme için Çin'i ziyaret edeceğini söylerken, ABD'nin bu adımı ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında yeni bir tırmanmaya yol açabilir.

Öte yandan söz konusu karar öncesinde Trump, ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Başkanlık kararnamesinde herhangi bir ülke veya şirket ismi verilmemesine rağmen, ABD yetkilileri daha önce Huawei'yi bir "tehdit" olarak nitelendirdiler ve müttefiklerinin yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanlarını kullanmamaları için lobi faaliyeti yürüttüler.

Ürünlerinin güvenlik tehdidi oluşturduğunu reddeden Huawei ise, "ABD hükümetiyle görüşemeye hazır ve istekli olduğunu ve ürün güvenliğini sağlamak için etkili önlemler ortaya koyduğunu" belirtti.

Trump, 10 Mayıs tarihinde de 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmişti.

Bu adımların ardından ticaret müzakerelerinin geleceği yatırımcıları kaygılandırıyor.

Kaynak: Reuters