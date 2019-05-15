Trump yumuşadı, piyasalar hafif toparlandı

15 Mayıs 2019

Asya borsaları ABD-Çin ticaret savaşı kaynaklı endişelerin hafiflemesi ve Çin'in ekonomisini desteklemek için maliye ve para politikasını gevşetebileceği beklentisiyle üç buçuk ayın dip seviyelerinden toparlandı.

Asya borsalarındaki kazanımlara Çin piyasaları öncülük etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5, Shanghai bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.

MSCI Asya endeksi, ABD'nin geçen hafta yükselttiği gümrük vergilerine hafta başında misilleme yapmasının ardından dün Ocak sonundan bu yana en düşük seviyede kapanmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile diyaloğun "çok iyi" olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığını gidermeye yönelik görüşmelerin başarısız olmadığını ifade ettikten sonra ABD ve Asya borsaları toparlandı.

Çin'de bugün açıklanan Nisan ayı verilerine göre sanayi üretimindeki büyüme bir önceki ay yakaladığı dört buçuk yılın zirvesinden geriledi. Perakende satışlar ise beklentilerin altında kaldı. Ancak verilerin Çin hisse piyasasına yansıması olmadı.

Dolar yatay

Ticaret savaşları endişelerinden destek bulan dolar dün başlıca para birimleri karşısında yüzde 0.2 değer kazandıktan sonra bugün yatay.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşını "ufak bir söz dalaşı" olarak niteleyerek iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçsuz kalmadığını belirtti. Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin devam ettiğini belirterek sert söylemini bir miktar yumuşattı.

Dolar endeksi dün kapanışa kıyasla yatay seyrederek 97.514'te bulunuyor.

Petrol-altın

Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki sürpriz artışın ve Çin sanayi üretimindeki artışın beklentilerin altında kalmasının ardından geriledi, ancak Ortadoğu'daki gerilim kayıpları sınırladı. Brent ham petrolünün varil fiyatı dün yüzde 1.4 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.3 gerileyerek 71 dolarda.

Altın fiyatları dün bir ayın zirvesine çıktıktan sonra bugün ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin akıbetine ilişkin endişelerin hafiflemesi ve riskli varlıklara olan iştahın artmasıyla birlikte geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,295 dolarda.

Dolarda 6 lira üzerindeki seyir sürüyor

Kaynak: Reuters