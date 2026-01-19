Trump'ın AB'ye ek vergi tehdidiyle altın ve gümüş fiyatları rekor kırdı!

Altın ve gümüş fiyatları, ABD’nin Grönland'a giden 8 Avrupa ülkesine yönelik gümrük vergisi tehdidi ve küresel jeopolitik risklerin etkisiyle yeni rekorlar kırdı.

Trump, 1 Şubat'tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve İngiltere'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi alacağını ve anlaşma sağlanamazsa vergileri 1 Haziran'da yüzde 25'e yükselteceğini açıklamıştı.

Altın ve gümüş fiyatları, Trump'ın Grönland nedeniyle AB ülkelerine ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle yeni tarihi zirvelere yükseldi.

Altın ve gümüşte yeni rekorlar

Ons altın 4 bin 690 dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken gram altında ise 6 bin 511 liralık yeni zirvesine ulaştı.

Ons gümüşte de yeni rekor kaydedildi. Ons gümüş fiyatları 94,13 dolarla tarihi zirvesini yenilerken, gram gümüş 130,74 liraya ulaştı.

Değerli metaller bu yıl, ABD'nin Venezuela müdahalesi ve ardından Grönland'ı alma tehditlerine devam etmesiyle 2025'teki yüksek kazançların ardından yükselişine devam etti.

Ons gümüş fiyatı ay başından bu yana yüzde 32'yi aşan yükseliş yaşafrken, altın fiyatları da yaklaşık yüzde 9 yükseldi.