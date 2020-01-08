Trump'ın açıklamaları sonrası dolar/TL 5,90'a geriledi
ABD ile İran arasında yaşanan gerilim sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan tansiyonu düşüren bir açıklama geldi. Trump'ın sözleri sonrası dolar/TL kuru, 5,90 seviyelerine çekilirken; petrol ve altında düşüşler yaşanıyor.
DÜNYA ONLINE
ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimi sonlandıracak açıklamaları, piyasalardan anında yanıt buldu. Dolar/TL kuru, 5,9520'den kademeli olarak 5,90 seviyelerine çekildi. Saat 20:15 itibarıyla, 1 ABD Doları 5,9085 liradan el değiştiriyor. Dolar/TL kurundaki son 1 saatlik değer kaybı yüzde 1'e yaklaştı. Euro/TL ise, 6,61'den 6,56'ya geriledi.
Petrol ve altın fiyatları da düştü
ABD'nin Süleymani suikastı sonrasında artan jeopolitik endişeler nedeniyle hızla 70 doların üzerine tırmanmıştı. Açıklamadan önce 66,50 dolar seviyelerinde seyreden brent petrolün varil fiyatı, dakikalar içerisinde 65,80 seviyelerine geriledi. Benzer şekilde spot altının ons fiyatı da 1571 dolardan 1555 dolara kadar çekildi.
ABD borsaları yükselişe geçti
Açıklamayla birlikte işlemlerin devam ettiği ABD piyasalarında yükselişe neden oldu. S&P 500, Dow Jones endeksleri değer kazandı. ABD endekslerinde ortalama yüzde 0,5 oranında artışlar yaşanıyor.
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