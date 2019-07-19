Trump'ın açıklamasıyla Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri Trump'ın Türkiye'ye yaptırım getirilmesine yönelik henüz karar alınmadığını söylemesinin ardından yükseldi.
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım getirilmesine yönelik henüz karar alınmadığını söylemesinin ardından yükseldi.
Tradweb verilerine göre Türkiye'nin 2040 vadeli tahvili 1.4 sent artışla iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.
IHS Markit verilerine göre Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi dünkü kapanışa kıyasla 6 baz puan düşüşle 377 baz puana geriledi.
Rabobank'tan Piotr Matys, "En azından şimdilik Trump'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilerinden dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda nihai karar vermek için acele etmeyeceğini varsaymak yerinde olur" dedi.
Kaynak: Reuters