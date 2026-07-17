Trump’ın ekibindeki SpaceX kazancı etik tartışma yarattı

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ABD Küçük İşletmeler İdaresi Başkanı Kelly Loeffler’ın Elon Musk’ın SpaceX ve xAI şirketlerine yaptığı yatırımlar, SpaceX’in halka arzıyla milyonlarca dolarlık değere ulaştı. Mali bildirimler, Loeffler’ın iki ayrı işlemde 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında yatırım yaptığını gösterdi.

SpaceX’in 12 Haziran 2026’da gerçekleşen halka arzı şirkete 1,77 trilyon dolar değer biçti. xAI’nin daha önce SpaceX ile birleşmesi, Loeffler’ın yapay zekâ şirketindeki payının da halka açık SpaceX hisselerine dönüşmesini sağladı.

İlk yatırım 2,6 milyar dolara çıkabilir

Loeffler’ın ilk yatırımı, 3 Ocak 2025 itibarıyla xAI’ye yapılan 1 milyon ile 5 milyon dolar arasındaki özel plasmandan oluştu. Yatırımın kesin tarihi ve yatırılan tutarın aralık içindeki seviyesi kamuya açıklanmadı.

PitchBook analisti Franco Granda’nın hesaplamasına göre ilk yatırımın halka arz günündeki değeri 7 milyon dolar ile 2,6 milyar dolar arasında değişmiş olabilir. Yatırım ne kadar erken yapıldıysa, değer artışının da o ölçüde büyüdüğü belirtildi.

xAI’nin değerlemesi, ilk yatırım turu ile 5 Ocak 2025 arasındaki dönemde yüzde 7 binden fazla arttı. SpaceX’in değerlemesi ise yalnızca 2025 yılı içinde iki katın üzerine çıktı.

İkinci yatırım ilk kez ortaya çıktı

Loeffler, 2025 yılı içinde SpaceX ve xAI’ye ikinci kez 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında yatırım yaptı. İkinci işlem, 14 Mayıs 2026 tarihinde imzalanan yıllık mali bildirimde yer aldı.

Belge, ABD Küçük İşletmeler İdaresi tarafından 12 Haziran’da incelemeye açıldı. İki bağımsız kamu etiği hukukçusu, bildirimin ikinci ve daha önce kamuoyuna yansımayan bir yatırımı gösterdiği değerlendirmesinde birleşti.

İkinci yatırımın halka arz günündeki tahmini değeri 2,2 milyon dolar ile 25,4 milyon dolar arasında hesaplandı. Kesin kazanç, yatırımın tarihi ve başlangıç tutarı açıklanmadığı için belirlenemiyor.

Kamu görevi tartışmayı büyüttü

ABD Senatosu, Loeffler’ı 19 Şubat 2025 tarihinde Küçük İşletmeler İdaresi Başkanı olarak onayladı. Kurum, küçük işletmelerin finansmana erişimini destekliyor, girişimcileri kredi sağlayıcılarla buluşturuyor ve doğal afetlerden etkilenen işletmelere yardım sağlıyor.

SpaceX aynı zamanda ABD hükümetinin askerî yüklenicileri arasında bulunuyor. Federal kurallar, üst düzey kamu yöneticilerinin mali çıkar sahibi oldukları şirketleri doğrudan etkileyen kararlara katılmasını yasaklıyor.

Kamuya açık kayıtlarda Küçük İşletmeler İdaresi ile SpaceX veya xAI arasında mali bir ilişki görünmüyor. xAI, kurum çalışanlarının 2025 yılında kullandığı açıklanan yapay zekâ araçları listesinde de yer almadı.

En az 10 yetkili yatırım açıkladı

Trump yönetiminde görev yapan en az 10 yetkili, 2025 yılı mali bildirimlerinde SpaceX veya xAI yatırımı bulunduğunu açıkladı. Yatırım bildiren yetkililerin hiçbirinin ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmadığı belirtildi.

Elon Musk, SpaceX’in kurucusu ve CEO’su olmasının yanı sıra daha önce Trump’ın danışmanları arasında yer aldı. Şirketin askerî ve kamu sözleşmeleri, yönetim üyelerinin kişisel yatırımlarını etik kurallar açısından daha yakından izlenen bir konu haline getiriyor.

Loeffler ve ekibi, yatırımların tarihi, değeri ve olası çıkar çatışması hakkında yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Loeffler finans sektöründen geldi

Loeffler, kamu görevine geçmeden önce kripto para işlem platformu Bakkt’ın kurucu CEO’su olarak çalıştı. Ayrıca New York Borsası’nın sahibi Intercontinental Exchange bünyesinde 16 yıl görev yaptı.

Loeffler, Intercontinental Exchange CEO’su Jeffrey Sprecher ile evli. Daha önce Georgia eyaletini ABD Senatosu’nda kısa süre temsil eden Loeffler, Trump yönetiminde Küçük İşletmeler İdaresi’nin 28’inci Başkanı oldu.

Önümüzdeki dönemde mali bildirimlerin güncellenip güncellenmeyeceği, yatırımların satışa konu olup olmayacağı ve olası kamu kararlarında etik çekilme kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı izlenecek.