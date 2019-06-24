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Trump'ın eleştirileri sürüyor: Fed ne yaptığını bilmiyor

Fed'in "ne yaptığını bilmediğini" savunan Trump, Fed'i inatçı bir çocuğa benzetti.

Trump'ın eleştirileri sürüyor: Fed ne yaptığını bilmiyor
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faizleri düşürmediği için tekrar eleştirerek politikalarını değiştirmesi için Fed üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Fed'in ne yaptığını bilmemesine rağmen faizleri çok hızlı artırdı (çok düşük enflasyon, dünyanın diğer bölgelerinde yavaşlama, düşürme ve gevşeme) ve büyük çapta yani aylık bazda 50 milyar dolar sıkılaştırma yaptı- Haziran ABD tarihinin en iyi aylarından biri olacak" dedi.

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