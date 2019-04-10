Trump'ın Fed adayına tepki: Bağımsızlığı tehdit eder
Trump'ın Fed için aday gösterdiği Moore'ye tepki gösteren Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterdiği Stephen Moore'ye tepkiler sürüyor.
Kongre Ortak Ekonomi Komitesi Başkan Yardımcısı olan Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, Moore'nin Fed üyeliği için karar verecek Senato Bankacılık Komitesi'ne bir mektup gönderdi.
Komite Başkanı Senator Mike Crapo ve Başkan Yardımcısı Senatör Sherrod Brown'a hitaben yazdığı mektubunda Maloney; Moore'nin faiz oranlarını belirlemeye yardım için gerekli niteliklerden ve siyasi bağımsızlıktan yoksun olduğunu savundu.
Maloney mektubunda, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" ifadelerini kullandı.
(Fotoğraftaki kişi: Stephen Moore)