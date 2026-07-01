Trump'ın kripto gelirleri gayrimenkulü solladı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl kripto para bağlantılı işletmelerinden yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir elde ettiği bildirildi.

ABD Hükümet Etik Ofisi tarafından yayımlanan 927 sayfalık yıllık finansal bildirim raporuna göre, Trump'ın göreve başladığı dönemde henüz yeni kurulan kripto girişimleri, uzun yıllardır gelir sağladığı gayrimenkul portföyünün önüne geçti.

World Liberty'den 500 milyon doları aşkın gelir

Raporda, Trump'ın "World Liberty Financial" adlı kripto şirketinin "yönetişim tokeni" gibi yeni ürünlerin satışından 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi.

Bildirimde, Trump'ın bir diğer kripto girişimi olan "CIC Digital LLC"nin de Trump'ın yüzünün kullanıldığı hediyelik "meme coin" satışlarından 600 milyon doların üzerinde gelir sağladığı kaydedildi.

Yatırımcılar zarar etti

Raporda, Trump'a bağlı şirketlerin bu girişimlerden yüksek tutarda ciro elde ettiği, ancak söz konusu iki kripto varlığın piyasaya sürülmesinin ardından yatırımcıların ciddi kayıplar yaşadığı aktarıldı.

Verilere göre, eylül ayından bu yana World Liberty tokenleri yüzde 80 değer kaybetti. Ocak 2025'te piyasaya çıktığında 74 doların üzerine yükselen Trump temalı meme coinler ise 1,68 dolara kadar geriledi.