Trump'ın tehdidi sonrası dolar 4 ayın zirvesine çıktı

08 Ekim 2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" dedi. Bu sözler sonrasında hızla yükselişe geçen dolar/TL hızla 5.80'i geçti, ve bu sabahki işlemlerde 5,84'ün üzerine çıktı.

Dolar 4 ayın zirvesine çıktı



4 ayın zirvesini gören dolar/TL, saat 08:15 itibarıyla 5,8450 seviyelerinden; Euro/TL ise 6,4070'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru son olarak 18 Haziran tarihinde 5,84 seviyelerinin üzerine çıkmıştı.

Piyasalar ilk açıklamanın ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip ediyor.