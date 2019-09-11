Trump'tan bir Fed eleştirisi daha

11 Eylül 2019

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed'in gösterge faizi sıfır seviyesine ya da daha altına düşürmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Fed faizimizi SIFIRA veya daha altına düşürmeli ve ardından borçlarımızı yeniden finanse etmeye başlamalıyız. Faiz maliyeti aşağıya çekilirken, aynı zamanda vade kayda değer bir şekilde uzatılabilir. Harika bir para birimine, güce ve bilançoya sahibiz. ABD daima en düşük faizi ödemeli."

"Mankafalar yüzünden fırsatı kaçırıyoruz"

Trump, faizle ilgili değerlendirmelerinin ardından Fed başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine de devam etti.

Trump'ın Powell'a ve Fed'e yönelik eleştirileri sıraladığı paylaşımı şöyle:

"Enflasyon yok! Jay Powell ve Fed'in diğer ülkelerin zaten yaptıklarını yapmamıza olanak tanımamaları sadece bir saflık. Hayatta bir kez gelebilecek bir fırsatı 'Mankafalar' yüzünden kaçırıyoruz"