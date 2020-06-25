TSB yeni kampanyasıyla "Sigortasız olmaz" diyor

25 Haziran 2020

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), "Hayat bu, her şey olur. Sigortasız olmaz" sloganıyla bir farkındalık kampanyası başlattı. Konut, Devlet Destekli Ticari Alacak ve kasko-trafik ürünlerine odaklanılan kampanyada hayatta farklı risklerin söz konusu olduğuna ve sigortanın tüm bu risklere karşı güvence sağladığına dikkat çekiliyor. Hayatın içinden farklı kesitlerin yer aldığı kampanya filmi TV ve dijital kanallardan #SigortasızOlmaz hashtagiyle yayınlanıyor.

Hayatta risklerin her zaman olduğunu belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Koronavirüs pandemisi döneminde hayatta başımıza her an gelebilecek bu risklere karşı önlem almanın önemini bir kez daha gördük. Önlem almak söz konusu olduğunda ilk aklımıza gelen sigorta olmalı. Sigorta sektörü olarak olası risklere karşı sigortalılarımızın sağlığını, varlıklarını, tasarruflarını, hak ve alacaklarını koruyarak yarınlarını güvence altına alıyoruz. Pandemi dönemindeki uygulamalarımızla da sigortalılarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Bu dönem sigortalı olmanın öneminin tekrar tekrar fark edilmesini sağladı. Biz de bu iç görüden hareketle ‘Hayat bu, her şey olur. Sigortasız olmaz’ kampanyasını hazırladık" dedi.

Bugünü de yarını da güvenle yaşamak için sigortalı kalın

Sigortanın bir gereklilik ve ihtiyaç olduğunun altını çizen Benli, "Pandemi döneminde zamanımızın büyük kısmını evlerde geçirdik. İşini dönemsel olarak durdurmak durumunda kalanlar belki alacaklarla ilgili sorunlarla karşılaştı. Araçlarımızsa her dönem doludan kazalara pek çok riskle karşı karşıya kalıyor. Peki, bu risklere karşı evimizi, alacaklarımızı ve araçlarımızı güvence altına alıyor muyuz? Bu kampanyayla bu soruyu sormayı ve sigortalı kalmanın güvenli yaşam için olmazsa olmaz olduğunu hatırlatmayı hedefledik" dedi.

Hayatın içindeki iyi ve kötü anlardan kesitleri ön plana çıkarmayı hedefleyen kampanya kapsamında evde aileyle güzel anlar geçirmek kadar su basması ya da hırsızlık gibi risklerin de olduğu, araçlarla tatile giderken ya da yolda herhangi bir hasarla karşılaşmanın mümkün olduğu, ticaret hayatının iniş çıkıları olduğu hatırlatılıyor. Olası risklere karşı sigortanın öneminin altını çizen kampanya "Sigortalı kalın. Bugünü de yarını da güvenle yaşayın" diyor.