TSKB, 75. yılında ekonomiye 2 milyar dolar destek verecek

Mehmet Hanefi GÜLEL

75. Yıl kutlamaları kapsamında basınla biraraya gelen Bilgiç, “Merkez Banka­sı faiz oranını iki kez indirim gerçekleştirerek yüzde 50’den yüzde 45’e düşürdü. Faiz indi­riminin yılın ilk yarısında de­vam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Faiz indirimlerinin bü­yümeye etkisinin yılın ikin­ci yarısında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Bilgiç, “İlk iki çeyrek zayıf geçmekle beraber, ikinci yarıda bir mik­tar hareketlenme öngörüyo­ruz. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3 ile yüzde 3,3 gibi potansiyel büyümemi­zin altında bir büyüme ile yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu da bize 2025 yılının ben­zer bir iklimin yaşanacağımı­zı gösteriyor. Bu yılda banka olarak yüzde 10 civarında kre­di büyümesiyle yaklaşık 2 mil­yar dolarlık yeni kaynak kul­landırmayı planlıyoruz” dedi.

Aktif büyüklüğü yüzde 30,7 arttı

2024 yılında başarılı bir dö­nem geçirdiklerini söyleyen Bilgiç, TSKB’nin aktif büyük­lüğünün yüzde 30,7 artışla 231,3 milyar TL’ye, kredileri­nin ise yüzde 11,6 artışla 166,4 milyar TL’ye yükseldiğini ifa­de etti. Yıl içinde 1,8 milyar do­lar uzun vadeli nakit kullan­dırımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Bilgiç,“Bugüne ka­dar finansmanını üstlendiği­miz 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gü­cünün yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyoruz” diye konuş­tu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı kre­dilerin toplam kredi portföy­lerindeki oranını yüzde 92’ye çıktığını belirten Bilgiç, iklim ve çevre odaklı SKA bağlantılı kredi oranlarını ise yüzde 58’e çıkarıldığını ifade etti.

10 mil­yar dolar SKA bağlantılı kredi hedeflerinin yüzde 52’sini ve 4 milyar dolar iklim finansma­nı hedeflerinin yüzde 18’ini ta­mamladıklarını açıklayan bil­giç, 2030 hedefleri olan 10 mil­yar dolar SKA finansmanının yüzde 52’sini tamamladıkları­nı aktardı. Uluslararası kuru­luşlardan sağlanan 1,7 milyar dolarlık fon ve Eurobond ih­raçlarıyla finansal yapılarını güçlendirdiklerini ifade eden Bilgiç, net dönem kârlarını yıl­lık yüzde 44 artışla 10,1 milyar TL’ye çıkararak yüzde 38,5 öz­kaynak kârlılığı ve yüzde 6,3 net faiz marjına ulaştıkları­nı belirtti. Bilgiç, ayrıca 300 milyon TL ilave serbest kar­şılık ayırarak güçlü aktif ka­litelerini koruduklarını söy­ledi.

Dünya Bankası ile 2024 yılında 155 milyon dolar tuta­rında bir kredi sözleşmesi im­zalayarak, dünya genelinde kredi ile finanse edilen ilk ve yeşil dönüşümü odağına alan girişim sermayesi yatırım fo­nu olan Türkiye Yeşil Fonu’nu kurduklarını ileten Bilgiç, “F firmalara sermaye artışı yön­temiyle azınlık ortak olarak destek sağlayarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine kat­kıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi. Geçen yıl Türkiye’nin 23 şehrinde ve iki ülkede gerçek­leştirdikleri 150’yi aşkın pro­jeyle danışmanlık faaliyetle­ri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilgiç, Murat Bilgiç, “iş dünyası ve kamu sektörü için stratejik ve katma değerli çö­zümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

TSKB '75. Yıl Ana Sınıfı' projesinin ilkini Kilis’te açtı

Depremlerden etkilenen il­lerde eğitimi desteklemek için 11 İlde 11 Kütüphane” projesi ile 2 yılda, 9 kütüphane açtık­larını söyleyen Bilgiç, Malatya ve Elazığ’daki kütüphanelerle taahhütlerini tamamlayacak­larını belirtti. İKSV iş birli­ğiyle yürütülen Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu kapsamında, 107 genç müzis­yene destek olduklarını belir­ten Bilgiç, TEV iş birliğinde ile Eğitimden Üretime Burs Fonu kapsamında ise 320 kız öğren­ciye burs sağladıklarını söyle­di. Bilgiç, okul öncesi eğitime ve kadınların ekonomiye aktif katılımına desteklemek ama­cıyla, “TSKB 75. Yıl Ana Sını­fı” projesini hayata geçirdik­lerini ve ilk ana sınıfını Kilis Öncüpınar İlkokulu’nda açtı­larını söyledi.

2025’te riskler arttı

2025 yılına enflasyonist kaynaklı ciddi jeostratejik, jeoekonomi risklerle girdiklerini aktaran Murat Bilgiç, Türkiye’nin 2025'teki büyüme performansının da potansiyelinin altında kalmasını beklediklerini söyledi. Bilgiç, “Makro ihtiyati tedbirler, politika setinin bir sonucu olarak 2024’te enflasyonda ciddi başarıların da elde edildiği bir yıl oldu. Çok ciddi bir makro ihtiyati tedbir paketi uygulanıyor” dedi.