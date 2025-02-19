TSKB, 75. yılında ekonomiye 2 milyar dolar destek verecek
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB), Türkiye’nin kalkınması için 75 yıldır ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel değer ürettiğini ifade eden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2025 yılında ekonomiye 2 milyar dolar nakit kullandırmayı planladıklarını söyledi.
Mehmet Hanefi GÜLEL
75. Yıl kutlamaları kapsamında basınla biraraya gelen Bilgiç, “Merkez Bankası faiz oranını iki kez indirim gerçekleştirerek yüzde 50’den yüzde 45’e düşürdü. Faiz indiriminin yılın ilk yarısında devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.
Faiz indirimlerinin büyümeye etkisinin yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Bilgiç, “İlk iki çeyrek zayıf geçmekle beraber, ikinci yarıda bir miktar hareketlenme öngörüyoruz. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3 ile yüzde 3,3 gibi potansiyel büyümemizin altında bir büyüme ile yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu da bize 2025 yılının benzer bir iklimin yaşanacağımızı gösteriyor. Bu yılda banka olarak yüzde 10 civarında kredi büyümesiyle yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni kaynak kullandırmayı planlıyoruz” dedi.
Aktif büyüklüğü yüzde 30,7 arttı
2024 yılında başarılı bir dönem geçirdiklerini söyleyen Bilgiç, TSKB’nin aktif büyüklüğünün yüzde 30,7 artışla 231,3 milyar TL’ye, kredilerinin ise yüzde 11,6 artışla 166,4 milyar TL’ye yükseldiğini ifade etti. Yıl içinde 1,8 milyar dolar uzun vadeli nakit kullandırımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Bilgiç,“Bugüne kadar finansmanını üstlendiğimiz 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyoruz” diye konuştu.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı kredilerin toplam kredi portföylerindeki oranını yüzde 92’ye çıktığını belirten Bilgiç, iklim ve çevre odaklı SKA bağlantılı kredi oranlarını ise yüzde 58’e çıkarıldığını ifade etti.
10 milyar dolar SKA bağlantılı kredi hedeflerinin yüzde 52’sini ve 4 milyar dolar iklim finansmanı hedeflerinin yüzde 18’ini tamamladıklarını açıklayan bilgiç, 2030 hedefleri olan 10 milyar dolar SKA finansmanının yüzde 52’sini tamamladıklarını aktardı. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan 1,7 milyar dolarlık fon ve Eurobond ihraçlarıyla finansal yapılarını güçlendirdiklerini ifade eden Bilgiç, net dönem kârlarını yıllık yüzde 44 artışla 10,1 milyar TL’ye çıkararak yüzde 38,5 özkaynak kârlılığı ve yüzde 6,3 net faiz marjına ulaştıklarını belirtti. Bilgiç, ayrıca 300 milyon TL ilave serbest karşılık ayırarak güçlü aktif kalitelerini koruduklarını söyledi.
Dünya Bankası ile 2024 yılında 155 milyon dolar tutarında bir kredi sözleşmesi imzalayarak, dünya genelinde kredi ile finanse edilen ilk ve yeşil dönüşümü odağına alan girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu’nu kurduklarını ileten Bilgiç, “F firmalara sermaye artışı yöntemiyle azınlık ortak olarak destek sağlayarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi. Geçen yıl Türkiye’nin 23 şehrinde ve iki ülkede gerçekleştirdikleri 150’yi aşkın projeyle danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilgiç, Murat Bilgiç, “iş dünyası ve kamu sektörü için stratejik ve katma değerli çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
TSKB '75. Yıl Ana Sınıfı' projesinin ilkini Kilis’te açtı
Depremlerden etkilenen illerde eğitimi desteklemek için 11 İlde 11 Kütüphane” projesi ile 2 yılda, 9 kütüphane açtıklarını söyleyen Bilgiç, Malatya ve Elazığ’daki kütüphanelerle taahhütlerini tamamlayacaklarını belirtti. İKSV iş birliğiyle yürütülen Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu kapsamında, 107 genç müzisyene destek olduklarını belirten Bilgiç, TEV iş birliğinde ile Eğitimden Üretime Burs Fonu kapsamında ise 320 kız öğrenciye burs sağladıklarını söyledi. Bilgiç, okul öncesi eğitime ve kadınların ekonomiye aktif katılımına desteklemek amacıyla, “TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı” projesini hayata geçirdiklerini ve ilk ana sınıfını Kilis Öncüpınar İlkokulu’nda açtılarını söyledi.
2025’te riskler arttı
2025 yılına enflasyonist kaynaklı ciddi jeostratejik, jeoekonomi risklerle girdiklerini aktaran Murat Bilgiç, Türkiye’nin 2025'teki büyüme performansının da potansiyelinin altında kalmasını beklediklerini söyledi. Bilgiç, “Makro ihtiyati tedbirler, politika setinin bir sonucu olarak 2024’te enflasyonda ciddi başarıların da elde edildiği bir yıl oldu. Çok ciddi bir makro ihtiyati tedbir paketi uygulanıyor” dedi.