TSKB, "Finance in Common" zirvesinde üç ayrı bildirgeye imza attı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), dünya genelindeki kalkınma bankalarının ilk küresel zirvesi olan "Finance in Common"da üç farklı bildirgeye imza attı. TSKB açıklamasına göre, Banka, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü’nün (IDFC) düzenlediği zirvede, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Biyoçeşitliliğin Korunması" ve "İklim Değişikliği ile Mücadele" konulu bildirgelerin imzacısı oldu.

Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) başkanlığını yürüttüğü IDFC ile Kalkınma Finansmanı Kurumları Dünya Federasyonu (WFDFI) tarafından organize edilen zirve, kalkınma bankalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) finansal anlamda destekleyecek şekilde yönlendirmeyi hedeflemesinin yanı sıra, karşılaşılan beklenmedik global krizlere uzun vadeli etki yaratacak çözümler getirmeleri için de birlik olmaları çağrısında bulundu.

AFD ve TSKB’nin katkılarıyla IDFC’nin liderlik ettiği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi"nin yanı sıra "Biyoçeşitliliğin Korunması" ve "İklim Değişikliği ile Mücadele" bildirgeleri de "Finance in Common" zirvesi kapsamında kurumların imzasına açıldı.

İmzacı bankalar şeffaflığı güçlendirecekleri taahhütlerinde bulundular

TSKB Genel Müdürü Ece Börü tarafından imzalanan "IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi" Avrupa, Asya ve Afrika’dan toplam 25 kurumun imzası ile duyuruldu.

Gönüllülük esasına dayanan "IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi" ile imzacı bankalar, kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecekleri, strateji ve politikalarını bu paralelde geliştirecekleri, ilgili tüm tarafları kapsayıcı olacakları ve şeffaflığı güçlendirecekleri taahhütlerinde bulundular.

Toplumsal cinsiyet eşitliği finansman olanaklarının artırılmasına yönelik ortak bir metodolojinin geliştirilmesi ve ileriye yönelik hedeflerin belirlenmesi de imzacı bankalardan beklentiler arasında yer alıyor. Ayrıca, bu bildirge ile toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iklim ve biyolojik çeşitlilik eylem planlarının önemine dikkati çekiliyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede farklı aktörler ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalogun güçlendirilmesi vurgulanıyor.

"Emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz"

TSKB, zirve kapsamında “IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi”nin yanı sıra biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konulu diğer deklarasyonların da imzacısı oldu. "Finance in Common" zirvesi ortak deklarasyonu ise TSKB’nin de üyeleri arasında bulunduğu IDFC tarafından kulüp adına imzalandı.

TSKB Genel Müdürü Ece Börü, "Finance in Common" zirvesine katılımları ve TSKB’nin zirve kapsamında imzacı olduğu deklarasyonlar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının başarılmasına dönük ortak misyonumuz ve daha sürdürülebilir bir gelecek için artan sorumluluklarımız çerçevesinde, dünyanın tüm kalkınma bankalarını buluşturan ve ortak bildirgelerle kolektif katkımızı güçlendiren 'Finance in Common' zirvesini eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz. Fırsat eşitliği ve kadın istihdamı alanındaki yaklaşımımızı ve somut projelerimizi paylaşırken dünyanın dört bir yanındaki farklı projelerden ilham alma şansı yakaladığımız bu zirvede, küresel bir amaç etrafında birleşmenin mutluluğunu yaşadık. Değerli iş ortağımız AFD’nin başkanlık ettiği, bizim de yönetim komitesinde gururla yer aldığımız IDFC inisiyatifiyle hayata geçen 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' bildirgesi kısa sürede Asya, Avrupa, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika olmak üzere 5 ayrı kıtadan 25 kalkınma finansmanı kurumu tarafından benimsendi. Uzun yıllardır TSKB’nin odak alanlarından olan iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik konularında 'Finance in Common' zirvesi kapsamında hayata geçen ortak deklarasyonlara da imza atarak bu alanlardaki kararlı adımlarımızı daha da güçlendirmiş olduk. Sürdürülebilir bir dünya hedefi için iş birlikleri ve diyaloğun önemini bize bir kez daha gösteren bu büyük organizasyona emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz."