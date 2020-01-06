TSKB Genel Müdürü İnce: 2020'de kredi büyümesi ivme kazanacak

06 Ocak 2020

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve TSKB'nin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık sektörünün özellikle 2019'un ikinci yarısında canlanan kredi talebiyle birlikte kasım sonu itibarıyla kredilerini kur etkisinden arındırılmış olarak yaklaşık yüzde 6 arttırdığını belirten İnce, Merkez Bankasının faiz indirimleri ve kamu otoritelerinin aldıkları zamanlı önlemlerin ekonomik beklentilerin olumlu yönde gelişmesini sağlamasıyla 2020 yılında da hem iş dünyasının hem de tüketicilerin kredi talebinde artışın devam edeceğini ve sektör bazında kredi büyümesinin ivme kazanacağını öngördüklerini söyledi.

İnce, bankacılık sektörünün 2020'de de kaynaklarını en uygun şekilde artırarak, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

"Türk ekonomisinin 2020'de ılımlı büyüyecek"

Suat İnce, 2019'de hem TSKB'nin hem de diğer kurumların gerek uluslararası finans kuruluşlarından gerekse kalkınma finansmanı kurumlarından kaynak temin etmeye devam ettiğini söyledi.

Bankaların 2019'da yabancı para kredi talebine mukayeseli TL kredi tarafında daha fazla iştah olmasıyla yabancı para borçlanmalarını kendi tercihleri ile azalttıklarına işaret eden İnce, örneğin sendikasyon kredilerini gelen taleplere rağmen 100'ün altında bir yenileme oranı ile gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

İnce, buna ilaveten, birçok bankanın itfa tarihinde yeni bir eurobond ihracı gerçekleştirmeden rahatlıkla tahvillerinin itfasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2020 yılında Türk ekonomisinin ılımlı bir büyüme kaydedeceğini tahmin eden İnce, Türk bankacılık sektörünün sağlamlığını göz önünde bulundurarak sektörün rahatlıkla gerek yurt içi gerekse yurt dışından yeterli seviyelerde kaynak temin etmeye devam edeceğini söyledi.

İnce, bu doğrultuda, bankacılık sektörünün ekonomik kalkınma için etkin şekilde çalışma odağını sürdüreceğini kaydetti.

Faiz indirimi beklentisi

TSKB Genel Müdürü İnce, TCMB'nin 12 Aralık'taki PPK toplantısında beklentiler dahilinde indirime devam ederken, gelecek dönemde açıklanacak verilere bağlı olarak indirimlere devam edebileceğinin sinyalini verdiğini anlattı.

Bu kapsamda, Merkez Bankasının, küresel koşulların desteği ile faiz indirimlerine daha yavaş adımlarla da olsa devam edilebileceğini öngördüklerini söyleyen İnce, "İndirimlerin hızının ise büyük ölçüde enflasyondaki iyileşmeye ve finansal istikrara ilişkin öncü verilere bağlı olacağını düşünüyoruz." dedi.

"Takipteki alacaklarda azalış trendi başlayacak"

Suat İnce, Türkiye ekonomisinin, 2020 yılında net dış talebin büyümeyi sınırlayabilecek olmasından dolayı, yüzde 4'lük büyüme temposunu yakalayabileceğini söyledi.

Buna bağlı olarak cari işlemler hesabında milli gelirin yüzde 2'si civarında bir açık olabileceğini beklediklerini ifade eden İnce, "2020'de TCMB'nin faizlerde bir miktar daha indirim için yeri olduğunu değerlendirirken, bu durumun bankacılık sektöründe net faiz marjı ve toplam karlılığı üzerindeki olumlu etkisinin sürebileceğini değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

İnce, büyümenin toparlanması ve yeniden yapılandırma süreciyle sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın duracağını ve 2020'nin ikinci yarısıyla takipteki alacaklarda azalış trendinin başlayabileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

"Yabancı yatırımcıların en yetkin lokal iş ortağı olmayı hedefliyoruz"

TSKB Genel Müdürü İnce, banka olarak 2019 yılında özel sektöre sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temalı krediler sağlamaya devam ettiklerini anlattı.

Yeni kullandırımlarda ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, kadın istihdamı, fırsat eşitliği, endüstriyel gelişim, KOBİ finansmanı ve kaynak verimliliği yatırımlarının öne çıktığını belirten İnce, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye'de sadece TSKB ile imzaladığı risk paylaşımı iş birliği ile özel sektöre yatırım ve işletme kredisi olarak EBRD ile birlikte toplamda 100 milyon avro tutarına kadar kaynak sağlamak üzere yola çıktıklarını dile getirdi.

İnce, Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolar tutarında yeni kaynak anlaşması imzaladık ifade etti.

Çin Kalkınma Bankasının, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye'de bir bankaya sağladığı ilk ve en uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyan bu finansmanlagelecek dönemde ülkedeki üretim, sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini destekleyeceklerini söyleyen İnce, şunları kaydetti:

"Kasım ayında ise Fransız Kalkınma Ajansı ile 85 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladık. 2016 yılında imzalanan kadın istihdamı ve iş sağlığı güvenliği kredisinin devamı niteliğinde olan bu kredimizle, Türkiye'deki çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini dikkate alan ve kadın istihdamına fırsat tanıyan firmaların yapacağı yatırımlara kaynak sağlayacağız. 2019 yılındaki diğer önemli odak alanlarımız da danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetlerimizdi. TSKB olarak uzun yıllardır sahip olduğumuz güçlü ekonomist, finansal analist ve mühendislik ekiplerimizle ülke kalkınmasına finansman dışı yetkinliklerimizle de katkı sağlamaktaydık. Bu katkımızı daha yapılandırılmış bir şekilde sunmak amacıyla 2019 yılında entegre danışmanlık hizmeti modelini kurduk.

Bu modelin ana odağı Türkiye'nin lokomotif sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara dönüşüm, gelişim ve sürdürülebilirlik yolculuklarında rehberlik etmek. Ülkemizde yatırım planlayan global şirketlere ve fonlara yönelik hizmetlerimizle de yabancı yatırımcıların en yetkin lokal iş ortağı olmayı hedefliyoruz. TSKB olarak ülkemiz kalkınmasındaki katkımızı sermaye piyasaları, gayrimenkul değerleme ve sürdürülebilirlik danışmanlığı alanlarında önemli başarılara imza atan iştiraklerimizle bir adım öteye taşıdığımızı söylemek isterim. Yatırım Finansman Menkul Değerler, TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Escarus'un getirdiği özel uzmanlık alanlarıyla müşterilerimize sunduğumuz çözümleri çeşitlendirme ve derinleştirme imkanı buluyoruz."

"Finans sektöründe ayrışan bir kurumuz"

Suat İnce, TSKB olarak 70. faaliyet yılına doğru ilerlerken Türkiye'nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkıya devam ettiklerini belirtti.

TSKB olarak kalkınma finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında değer yarattıklarını ifade eden İnce, uluslararası finans kurumlarından sağladıkları ve farklı temalar etrafında çeşitlenen fonları Türk özel sektör yatırımlarına aktardıklarını anlattı.

İnce, TSKB olarak yüzde 73 oranında sürdürülebilir ve kapsayıcı yatırımlardan oluşan kredi portföyü ile finans sektöründe ayrışan bir kurum olduklarını bildirdi.

İklim değişikliği, enerji ve kaynak verimliliği, çevre, kadın istihdamı gibi çevresel ve sosyal yatırımların 2020 yılında da odak alanları olmaya devam edeceğini söyleyen İnce, "Özel sektörün bu yöndeki yatırımlarını desteklemek üzere finansman kaynaklarımızı çeşitlendirerek artırmayı hedefliyoruz. 2020 yılı kredilendirme faaliyetlerimizde sürdürülebilir ve kapsayıcı yatırımlara dönük konsantrasyonumuzu sürdürdüğümüz ve ülkemizin kalkınma yolculuğuna danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetlerimizle artan oranda katkı verme iddiasında olduğumuz bir yıl olacak." diyerek sözlerini tamamladı.