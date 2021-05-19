TSKB, güneşe 200 milyon dolarlık finansman sağlayacak

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen projelerini 2002'den beri desteklemeye devam eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) finanse ettiği toplam 330 yenilenebilir enerji projesinin 162 tanesini GES projeleri oluşturuyor. Toplam finanse edilen GES kurulu gücü 250 MW’ın üzerinde yer alırken, bu projelere sağlanan toplam finansman miktarı ise 250 milyon doların üzerinde hesaplanıyor. Gelecek 2-3 yıl boyunca GES alanındaki yatırımlara yoğunlaşmayı planlayan TSKB, bu alana 200 milyon dolar tutarında finansman sağlamayı hedefliyor.

TSKB portföyü içindeki GES projelerinin adetlerinde artış beklediklerini söyleyen TSKB Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü Volkan Karaben, ülkenin toplam kurulu gücü içinde de TSKB tarafından finanse edilen GES payının ciddi oranda artabileceğini kaydetti.

Yurt genelinde GES projelerini finanse etmenin yanı sıra uzman mühendislik ekibinin yatırım danışmanlığıyla projelerin sağlıklı ve verimli şekilde hayata geçmesini sağladıklarını belirten Karaben, ilerleyen süreçte kurulumu hızlı ve kolay yapılabilen, yoğun mesai veya işgücü gerektirmeyen GES yatırımlarına taleplerin artacağını aktardı.

GES yatırımlarına talep artışı bekleniyor

Mevcut enerji projelerinde hibrit üretim kapsamında, konut ve sanayi tesislerinin çatıları ile sanayi tesisi arazilerinin üzerine kurulacak GES yatırımlarına yönelik talebin yoğunlaştığı söyleyen Karaben, güneş alanında da yatırımcısının ve kullanıcısının farklı firmalar olduğu, gelir paylaşımına dayanan Yap-İşlet-Devret iş modellerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Karaben, “Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde kilit öneme sahip GES projelerinin finansman ihtiyaçlarına doğru ve etkin kaynak modelleri sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Proje finansmanı modelimiz projelerin kendi yaratmış olduğu veya iç tüketime yönelik projelerde tasarruf edilen fonlar ile dışarıdan herhangi bir finansal destek almadan kapalı devre şekilde kredi ödemesini mümkün kılıyor. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakların vadeleri uzun olduğu için GES projelerine anapara ödemesiz dönemleri de olan uzun vadeli ödeme planları sunuyoruz. 2022 yılında daha da artmasını beklediğimiz GES yatırımlarının finansmanlarına hız kesmeden devam etmeyi ve önümüzdeki 2-3 sene içerisinde 200 milyon doların üzerinde ilave finansman sunmayı planlıyoruz.” dedi.