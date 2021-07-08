TSKB, "Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası" Ödülü aldı

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya yönelik faaliyetlerine yenilikçi ve öncü projeleriyle devam eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), World Finance Dergisi'nin "Türkiye'nin En

Sürdürülebilir Bankası" ödülüne layık görüldü. 20 ülkenin yer aldığı ödül programında, Türkiye'yi temsilen en sürdürülebilir banka TSKB oldu.

Global finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan World Finance Dergisi, her yıl düzenlediği World Finance Banking ödül programı kapsamında, 2021 yılının en iyilerini belirledi. Programın kazananlarının yer aldıkları coğrafyada başarılı uygulamalara imza attıklarına dikkat çeken ödül programı, en iyi olarak belirlenen bankaların küresel zorlukların üstesinden gelmek için yeterli donanıma sahip olduklarına vurgu yapıyor.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma odaklı çalışmalarıyla emin adımlarla ilerleyen TSKB, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sergilediği başarılı performansını bir global ödül platformunda daha kanıtlamış oldu.