TSKB, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Zorlu Enerji adına oluşturdukları toplam 450 milyon TL tutarında sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde, 50 Milyon TL tutarındaki ilk ihraç hakkında bilgi veren TSKB'nin Yatırım Bankacılığı-Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, "Bugüne kadar dünyada az sayıda Yeşil Sukuk olarak etiketlenmiş ihraç mevcuttu. Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiğimiz 50 milyon TL tutarındaki bu ihracın Türkiye'de bir ilk olmasının yanısıra Sürdürülebilir Sukuk Çerçevesi içeriği itibariyle dünyada da bir ilk olduğunu ifade etmek mümkün. Yatırım bankacılığı faaliyetlerimizle TSKB'ye sürdürülebilir bankacılık alanında yeni ilkler kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), Türkiye'de doğalgaz dağıtım ve gıda sektöründeki ilk kira sertifikası (sukuk) ihraçlarını gerçekleştirmesinin ardından yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını da başarı ile gerçekleştirdi.



Zorlu Enerji adına oluşturdukları toplam 450 milyon TL tutarında sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 50 Milyon TL tutarında ilk ihraç gerçekleştirildi.



Bir yıl vadeli, üç ayda bir dönemsel değişken getiri ödemeli olarak nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan ihraç, TSKB'nin gerçekleştirdiği üçüncü kira sertifikası ihracı oldu. İhraç kapsamında yatırımcılara satış, TSKB'nin iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler'in de desteği ile gerçekleştirildi. 3 Haziran'da gerçekleşen ihraç hakkında bilgi veren TSKB Yatırım Bankacılığı - Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, "Daha önce Ortadoğu ve Malezya'da olmak üzere dünyada yapılan az sayıda Yeşil Sukuk olarak etiketlenmiş ihraç mevcuttu. Ancak Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiğimiz ve Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA-International Capital Markets Association) 4 temel standardına uyumlu bir çerçevede yapılandırılan bu ihraç, sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de içermesi sayesinde daha önce yapılmış olan sınırlı sayıdaki Yeşil Sukuk ihraçlarındaki yenilenebilir enerji ile bağlantılı hedeflerin de ötesine geçti.



Dolayısıyla ihracımız Sürdürülebilir Sukuk Çerçevesi içeriği açısından değerlendirildiğinde, dünyada ilk olma niteliğine sahip. Yatırım bankacılığı faaliyetlerimizle TSKB'ye sürdürülebilir bankacılık alanında yeni ilkler kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.