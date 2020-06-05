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TSKB, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Geçtiğimiz günlerde 70. Kuruluş yıldönümünü kutlayan TSKB, yatırım bankacılığı alanında yeni bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını başarı ile gerçekleştirdi.

TSKB, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
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 Zorlu Enerji adına oluşturdukları toplam 450 milyon TL tutarında  sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde, 50 Milyon TL tutarındaki ilk ihraç hakkında bilgi veren TSKB'nin Yatırım Bankacılığı-Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, "Bugüne  kadar dünyada az sayıda Yeşil Sukuk olarak etiketlenmiş ihraç  mevcuttu. Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiğimiz 50 milyon TL  tutarındaki bu ihracın Türkiye'de bir ilk olmasının yanısıra Sürdürülebilir Sukuk Çerçevesi içeriği itibariyle dünyada da bir ilk  olduğunu ifade etmek mümkün. Yatırım bankacılığı faaliyetlerimizle TSKB'ye sürdürülebilir bankacılık alanında yeni ilkler kazandırmaktan  dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), Türkiye'de doğalgaz  dağıtım ve gıda sektöründeki ilk kira sertifikası (sukuk) ihraçlarını  gerçekleştirmesinin ardından yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk  sürdürülebilir kira sertifikası ihracını da başarı ile gerçekleştirdi.

Zorlu Enerji adına oluşturdukları toplam 450 milyon TL tutarında  sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 50 Milyon TL tutarında ilk ihraç gerçekleştirildi.

Bir yıl vadeli, üç ayda bir dönemsel değişken getiri ödemeli  olarak nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan ihraç, TSKB'nin  gerçekleştirdiği üçüncü kira sertifikası ihracı oldu. İhraç kapsamında  yatırımcılara satış, TSKB'nin iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler'in de desteği ile gerçekleştirildi. 3 Haziran'da gerçekleşen  ihraç hakkında bilgi veren TSKB Yatırım Bankacılığı - Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, "Daha önce Ortadoğu ve Malezya'da olmak üzere dünyada yapılan az sayıda Yeşil Sukuk olarak  etiketlenmiş ihraç mevcuttu. Ancak Zorlu Enerji adına  gerçekleştirdiğimiz ve Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA-International Capital Markets Association) 4 temel standardına  uyumlu bir çerçevede yapılandırılan bu ihraç, sürdürülebilir altyapı  ve temiz ulaşım gibi hedefleri de içermesi sayesinde daha önce  yapılmış olan sınırlı sayıdaki Yeşil Sukuk ihraçlarındaki  yenilenebilir enerji ile bağlantılı hedeflerin de ötesine geçti.

Dolayısıyla ihracımız Sürdürülebilir Sukuk Çerçevesi içeriği açısından  değerlendirildiğinde, dünyada ilk olma niteliğine sahip. Yatırım  bankacılığı faaliyetlerimizle TSKB'ye sürdürülebilir bankacılık  alanında yeni ilkler kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz"  dedi.

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