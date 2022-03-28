TSKB’de üst düzey görev değişimi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Genel Müdürlük görevine Murat Bilgiç’in getirildiğini duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Bankamız Genel Müdürü ve Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi Sayın Ece Börü, 06.04.2022 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza iletmiş olup, Yönetim Kurulumuzca, Genel Müdürlük görevine gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Sayın Murat Bilgiç’in atanmasına ve bu kapsamda gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına, Sayın Murat Bilgiç’in Genel Müdürlük vazifesine başlamasını takiben Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Murat Bilgiç, gerekli yasal izinlerin tamamlanmasını takiben TSKB’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

1968 Ankara doğumlu Murat Bilgiç, 1990 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, The University of Birmingham’da Para-Bankacılık-Finans konusunda yüksek lisans yaptı. Manchester Business School’da Yöneticilik, Harvard Business School’da İleri Düzey Yöneticilik Programlarını tamamlamış olan Bilgiç, kariyerine 1990 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1999’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümünde Müdür Yardımcılığı’na, 2002’de aynı bölümde Bölge Müdürlüğü’ne ve 2008’de Bölüm Müdürlüğü’ne atanan Bilgiç, 25 Mart 2016’da İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.