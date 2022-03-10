TSKB’den 100 milyon dolarlık kredi anlaşması

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) Türkiye’deki kadınların finansmana ve istihdam fırsatlarına erişimini artırmak ve firmalardaki cinsiyet eşitliği uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere 100 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. TSKB, bu finansman paketi kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerine göre şirketlerin kadınları kapsayıcı uygulamalarını dikkate alacak. Belirli bir kadın çalışan sayısına sahip olan, yönetim kurulunda veya üst yönetiminde kadın yöneticileri bulunan, geçerli bir toplumsal cinsiyet eşitliği sertifikasına sahip olan işletmeler bu krediden faydalanabilecek.

"Eşit temsile yönelik somut adımlar atmaya devam edeceğiz"

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “İklim değişikliği ve pandemi gibi küresel riskler karşısında en kırılgan kesimlerden birini kadınlar oluşturuyor. Oysa araştırmalar kadınların ekonomiye katılarak sürdürülebilir kalkınmada çarpan etkisi yaratacağını gösteriyor. Kadınların hızla kırılgan gruptan çözüm üreten gruba dahil edilmesi ise kapsayıcı bir dönüşüm gerektiriyor. Bu dönüşümde finans sektörü ile reel sektörün katkısı şüphesiz çok büyük olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde uzun yıllardır iş ortaklığı yaptığımız IFC ile kadınların istihdama katılımını artıran önemli bir kaynak anlaşmasına imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel sektör şirketlerinin kapsayıcı dönüşümüne katkı sağlayarak üretimde ve yönetim kademelerinde kadınların eşit temsiline yönelik somut adımlar atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Türkiye'de finansmana erişim ve kayıtlı işgücüne katılım söz konusu olduğunda kadınların erkeklerin gerisinde kaldığını belirten IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer ise, “Türkiye’de kadınlar hem çalışan hem de girişimci olarak önemli engellerle karşı karşıya kalıyor. Kadınların işgücüne katılım oranlarını artırmak yalnızca ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik toparlanmayı desteklemek için de gereklidir.” ifadelerini kullandı.