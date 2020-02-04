TSKB'den 2019'da 702 milyon TL net kâr

04 Şubat 2020

TSKB, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ülke ekonomisine desteğini sürdürürken, sağlıklı bilanço yapısını korumaya, etkin risk ve likidite yönetimi ile öz kaynak büyümesine odaklanan TSKB’nin toplam varlıkları, 2019 yıl sonu itibarıyla önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 42 milyar TL’ye ulaştı.

Banka 36 milyar TL’lik nakdi ve gayrinakdi kredi stoku ile Türkiye ekonomisinin önemli yatırımlarına finansman desteğini sürdürdü. Bankanın 2019 yılı brüt kâr 1,3 milyar TL, ayrılan karşılıklar ve vergi sonrası net kâr ise 702 milyon TL oldu.

Diğer taraftan, yıl sonu itibarıyla öz kaynakları yüzde 20 artışla 5,7 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise düzenleyici otoritenin öngördüğü seviyenin oldukça üzerinde yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

"Kredilendirme çalışmalarımızı güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımımızla sürdürdük”

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, TSKB’nin kurumsal kredilendirme, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleriyle Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine çok yönlü katkı sağlamaya ve ülke ekonomisine sunduğu değeri geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

İnce, "2019 yılında kredilendirme çalışmalarımızı, taahhütlerimiz kapsamında ve bankamıza özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımımızla sürdürdük. Yıl boyunca yeni kredi kullandırımlarımızda ağırlıklı olarak yenilebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği projeleri, sosyal temaların öne çıktığı kadın istihdamı, kalkınmada öncelikli ve göç alan yörelerdeki istihdamı destekleyen projeler yer aldı." bilgilerini verdi.



Geçen yıl BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen ve bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek inşasındaki rol ve sorumluluklarını belirleyen "Sorumlu Bankacılık Prensipleri"ne (Principles for Responsible Banking) kurucu imzacı olarak katıldıklarını belirten İnce, imzalanan protokolün bankanın bu alandaki taahhütlerini daha da güçlendireceğini ve farklı bir boyut getireceğini kaydetti.

"CDB’den 200 milyon dolar tutarında kredi temin ettik"

Geçen sene orta ve uzun vadeli kaynaklar ağırlıkta olmak üzere toplam 475 milyon dolar tutarında kaynak anlaşmasına imza attıklarını ifade eden İnce, şu bilgileri verdi:

"10 Temmuz’da, her biri farklı ülkeden toplam 12 uluslararası prestijli bankaların katılımıyla sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalayan bankamız, toplam 180 milyon ABD doları tutarında kaynak sağladı. Yılın ikinci önemli kredi çalışmasını bankamız için de yeni bir kaynak sağlayıcı olan Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile gerçekleştirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında CDB’den 200 milyon dolar tutarında kredi temin ettik.

CDB’nin Türkiye’de verdiği ilk uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyan bu kaynak, Türkiye’de üretim sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini desteklemek amacıyla kullanılacak. Bir diğer kredi çalışması, bankamızın sürdürülebilirlik ekseninde çok uzun yıllara dayalı iş birliğimiz olan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile hayata geçirildi. AFD’den sağlanan 85 milyon avroluk kaynak, çalışma ortamında cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla kullanılacak."

"Alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz"

TSKB'nin aralık ayında Türkiye’de doğal gaz dağıtım sektöründe ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdiğini hatırlatan İnce, ihraç hakkında şöyle devam etti:

"Dağıtım sektörünün önemli oyuncularından biri olan müşterimize sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. TSKB olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri olmak üzere, müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak amacıyla tahvil ihraçlarının yanında kira sertifikası ihraçlarıyla da alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz."



TSKB’nin danışmanlık hedefleri kapsamında yaşadığı dönüşüme işaret eden İnce, "Geçen sene ekiplerimizi farklı sektörlerde ve alanlarda profesyonel danışmanlık deneyimi olan çalışanlarla güçlendirmeyi sürdürdük. TSKB olarak mevcut yetkinliklerimizle fark yaratacağımız ürün ve hizmetlerimizi çok detaylı bir şekilde belirledik. Artık hedefimiz iktisadi, sektörel ve teknik konularda sahip olduğumuz bilgiyi, deneyimi, Türk kamu ve özel sektörünün sürdürülebilir kalkınma ve gelişimi için hizmetine sunmak." değerlendirmesini yaptı.



2020 yılında da TSKB’nin Türkiye ekonomisini, reel sektörü ve paydaşlarını finansal ve finansal olmayan tüm kaynakları ile desteklemeyi sürdüreceğini belirten İnce, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"TSKB, 2020 yılının sektördeki ilk eurobond ihracını başarıyla tamamladı. 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı. Bono ihracımız, yüzde 45’i yeni yatırımcı olmak üzere, yaklaşık 300 yatırımcıdan talep gördü. Bu durum, başta ülkemize olmak üzere bankamıza ve değer önermemize duyulan güveni işaret etmesi açısından önemlidir. Bu güçlü talep, 2020 yılının ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için olumlu gelişmelerle dolu bir yıl olacağı görüşümüzü destekliyor."