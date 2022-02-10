TSKB’den 220 milyon dolarlık kredi anlaşması

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2015'nin mart ayında Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası’ndan (JBIC) temin ettiği 150 milyon dolarlık kredinin devamı niteliğinde 220 milyon dolar değerinde yeni kredi anlaşması imzaladı.

TSKB, sağladığı bu yeni fonla Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile bu alandaki ileri teknoloji destekli projelere finansman sağlayacak. Kredi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında temin edildi.

“Bankamıza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi”

Konuya ilişkin açıklama yapan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, sürdürülebilir kalkınma odaklı bankacılık yaklaşımları doğrultusunda 2000'li yılların başından bu yana düşük karbonlu ekonomiye geçiş yatırımlarına finansman ve danışmanlık olanaklarıyla katkı sağladıklarını söyledi.

2021 sonuna kadar destek oldukları 387 adet yenilenebilir enerji projesinin Türkiye’nin bu alandaki kurulu gücünün yüzde 15'ine denk geldiğine dikkat çeken Börü, “Enerji ve kaynak yoğun sektörlerde rol aldığımız 149 adet verimlilik yatırımlarıyla beraber ülkemizin yıllık karbon emisyonunun azaltımına 15,8 milyon ton katkı sağlıyoruz. Kredi portföyünün yaklaşık yüzde 90'ı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı yatırımlardan oluşan bir banka olarak, JBIC ile imzaladığımız yeşil temalı kredi anlaşmasının ikinci etabıyla ülkemiz yatırımcılarına ilave kaynak yaratmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. JBIC ile yıllardır devam eden iş birliğimiz kapsamındaki bu önemli anlaşmanın, bankamıza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

JBIC İstanbul Temsilcisi Ryuta Suzuki ise, küresel dekarbonizasyon trendi paralelinde enerji verimliliği yatırımlarının Türkiye'de de her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydetti. Suzuki, "Özellikle Avrupa için bir üretim ve ihracat merkezi olan Türkiye'de, sanayi sektöründe enerji verimliliğinin desteklenmesini öncelikli bir konu olarak görüyoruz. Sanayi sektörüyle yakın çalışan TSKB ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, şirketlerin ihracattaki rekabet gücünü artırarak Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." İfadelerini kullandı.