TSKB’den iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi imzaladı.

TSKB’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bankamız Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, toplamda 90,000,000 Euro ve 17,500,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması, uluslararası finansal kurumların katılımıyla 25 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştır.”