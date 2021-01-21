TSKB'den sağlık sektöründe ilk kira sertifikası

TSKB, yatırım bankacılığı alanında yeni bir ilke imza atarak Türkiye'nin sağlık sektöründeki ilk kira sertifikası ihracını başarı ile gerçekleştirdi. MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care) adına oluşturduğu toplam 500 milyon TL tutarında Kira Sertifikası (Sukuk) İhraç Programı'nın, 70 Milyon TL kapsamındaki ilk ihracı hakkında bilgi veren TSKB'nin Yatırım Bankacılığı-Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, "Türkiye'de ilk niteliğinde olan doğalgaz dağıtım, gıda ve kargo sektörlerindeki Kira Sertifikası ihraçlarının yanı sıra belli özellikleri ile dünyada da henüz uygulama örneği olmayan Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracımızdan sonra 2021 yılına sağlık sektöründeki ilk Kira Sertifikası ihracı ile başladık. TSKB olarak sermaye piyasalarına yeni ilkler kazandırmaya devam ediyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.



Türkiye'de doğalgaz dağıtım, gıda, kargo sektörlerindeki ilk Kira Sertifikası (Sukuk) ihraçlarının yanı sıra geçtiğimiz yıl ilk "sürdürülebilirlik" temalı Kira Sertifikası ihracını da gerçekleştiren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 2021 yılının başında yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin sağlık sektöründeki ilk Kira Sertifikası ihracını başarı ile tamamladı. Liv Hospital ve Medical Park Hastaneleri'nin çatı kuruluşu MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) adına oluşturulan toplam 500 milyon TL tutarındaki Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 70 Milyon TL tutarında ilk ihraç gerçekleştirildi.

2 yıl vadeli, 3 ayda bir dönemsel getiri ödemeli olarak nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan ihraç, TSKB'nin gerçekleştirdiği sekizinci kira sertifikası ihracı oldu. İhraç kapsamında yatırımcılara yapılan satış TSKB'nin iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler'in de desteği ile gerçekleştirildi.



15 Ocak'ta gerçekleşen ihraç hakkında bilgi veren TSKB'nin Yatırım Bankacılığı- Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, "Türkiye'de ilk niteliğinde olan doğalgaz dağıtım, gıda ve kargo sektörlerindeki kira sertifikası ihraçlarının yanı sıra belli özellikleri ile dünyada da henüz uygulama örneği olmayan sürdürülebilir kira sertifikası ihracımızdan sonra 2021 yılına Sağlık Sektöründeki ilk Kira Sertifikası ihracı ile başladık. Alanında Türkiye'nin en büyüğü olan MLP Care adına gerçekleştirdiğimiz ihraç yılın ilk 2 yıl vadeli ihracı oldu, MLP Care adına önümüzdeki dönemde de benzer ihraçlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TSKB olarak sermaye piyasalarına yeni ilkler kazandırmaya devam ediyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.



MLP Care Mali İşler Koordinatörü Burcu Öztürk de ihracı şu sözleri ile değerlendirdi: "MLP Care olarak tüm süreçlerimizin planlamasında yenilikçilik anlayışını benimsediğimiz için ilklerimiz ile sektörümüze pek çok konuda önderlik etme şansına sahip oluyoruz. Kira sertifikası ihracımız da bu uygulamalardan biri oldu. Sektörümüz için önemli bir alternatif finansman modeli olacağına inandığımız sukuk ihracını başarı ile gerçekleştiren ilk sağlık şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. TSKB aracılığı ile gerçekleştirilen kira sertifikası ihracı ile şirketimiz için uzun vadeli kaynak sağlamış olduk."