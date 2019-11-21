TSKB’den sermaye piyasalarının dönüşüm hikayesine destek

21 Kasım 2019

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 19-20 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. TSKB’nin panel sponsorları arasında yer aldığı kongre, finans sektörünü bir araya getirdi.

TSKB sponsorluğunda kongre kapsamında düzenlenen “Kredilere Alternatifin Etkinleştirilmesi: Borçlanma Aracı İhraçlarında Piyasanın Yönü” başlıklı panelde, güncel piyasa bilgileri, vade ve fiyatlama konuları, gelecek dönem beklentileri tartışıldı. Moderatörlüğünü TSKB Kurumsal Finansman Direktörü Poyraz Koğacıoğlu’nun yaptığı oturumda, TSKB Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, EBRD Altyapı ve Enerji, Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç, BASEAK Hukuk Ortağı Müfit Arapoğlu, İş Portföy Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı Barış Keskin ve Palmet Enerji A.Ş. CFO’su Bora Kıraç yer aldı.

Kongre kapsamında TSKB sponsorluğunda düzenlenen “Kredilere Alternatifin Etkinleştirilmesi: Borçlanma Aracı İhraçlarında Piyasanın Yönü” başlıklı panelde, güncel piyasa bilgileri, vade ve fiyatlama konuları, önümüzdeki dönem beklentileri tartışıldı. Panel moderatörü TSKB Kurumsal Finansman Direktörü Poyraz Koğacıoğlu, “Türkiye’nin ilk yatırım ve kalkınma bankası olarak, kurulduğumuz ilk günden bu yana daima dönüşümün içinde yer aldık ve pek çok öncü uygulama ile sermaye piyasalarının gelişimine destek verdik. TSKB’nin yatırım bankacılığı yolculuğu Türk sermaye piyasalarının dönüşüm hikayesinde önemli yer tutuyor. Sermaye piyasalarının en önemli destekçisi olarak bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de köklü deneyimimizle Türkiye’ye ve piyasalara değer katacak önemli işlemlere imza atacağız” dedi.

“TSKB’nin yatırım bankacılığı yolculuğu Türk sermaye piyasalarının dönüşüm hikayesinde önemli yer tutuyor”



Konuşmasında TSKB’nin sermaye piyasalarının gelişimini ilk günden bu yana destekleyen bir kurum olduğunu hatırlatan Poyraz Koğacıoğlu, ‘Türkiye’nin ilk yatırım ve kalkınma bankası olarak, kurulduğumuz ilk günden bu yana daima dönüşümün içinde yer aldık ve pek çok öncü uygulama ile sermaye piyasalarının gelişimine destek verdik. TSKB’nin yatırım bankacılığı yolculuğu Türk sermaye piyasalarının dönüşüm hikayesinde önemli yer tutuyor’’ dedi.

Poyraz Koğacıoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle gerçekleşti.

• TSKB, 1951 yılında, kaynak sağlamak amacıyla bir ilki gerçekleştirerek 15 yıl vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdi.

• 60’lı yıllarda ise tahvil ihraçları ve hisse senetlerinin satışına aracılık etmeye başladı.

• Kaynak yaratmak amacıyla da 70’li yıllarda toplam 750 milyon TL tutarında tahvil ihraç etti.

• 1975 yılında Profilo adına hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç edilerek sermaye piyasalarında bir ilk daha gerçekleştirilmiş oldu.

• 80’li yıllara geldiğimizde o dönemki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören ilk şirketlerin büyük çoğunluğu TSKB’nin 1960-1980 arasında hisse senetlerini halka sattığı firmalardan oluşuyordu.

• 1985 yılında TSKB Türkiye’de ilk kez yurtdışında tahvil ihraç eden kurum oldu. Japonya’da da 7 yıl vadeli tahvil satışı yapan TSKB bu ihraç sonrasında 1985-1990 yılları arasında üç ihraç daha gerçekleştirdi.

• 1986 yılında ise günümüzde finansman bonosu olarak bilinen ilk banka bonosu ihraç edilirken, “underwriting” yöntemi ile ilk halka arz da 1992 yılında TSKB’nin gerçekleştirdiği Çimentaş halka arzı oldu.



Konuşmasında TSKB’nin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara da yer veren Koğacıoğlu, “Emlak Konut GYO, Aksa Enerji, Denizbank gibi önemli halka arzlar yanında Türkiye’nin ilk yeşil/sürdürülebilir tahvil ihracı ve sonrasında da dünyanın ilk sermaye benzeri sürdürülebilir/yeşil tahvil ihracı ile hem Türkiye’de hem de dünyada ilkleri gerçekleştirmiş olduk TSKB olarak sermaye piyasalarının en önemli destekçisi olarak bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de köklü deneyimimizle Türkiye’ye ve piyasalara değer katacak önemli işlemlere imza atacağız” dedi.



TSKB Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy ise yaptığı konuşmada faizlerin düşme trendine girmesiyle birlikte 2020 yılında 2019 yılına kıyasla daha fazla borçlanma aracı ihracı olmasını beklediklerini belirtti. Reel sektörden daha fazla ihraççı olması gerektiğini ve TSKB olarak reel sektör ihraççılarının sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirten Aksoy ayrıca faizsiz finansman yöntemleri ile değerlendirilen kaynaklardaki hızlı artışı öngördüklerini ve Eylül ayında TSKB bünyesinde kurdukları Varlık Kiralama Şirketi üzerinden Kira Sertifikası (Sukuk) ihraçlarına aracılık edeceklerini, 2020 yılında konvansiyonel tahvil ve bono ihraçlarının yanında Kira Sertifikası ihraçlarının ana gündemlerini oluşturduğunu ifade etti.

TSKB, kongre kapsamında farklı oturumlarda da deneyimlerini paylaştı. TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar’ın ‘’Kalk’ın! Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelere Kalkınma İktisadı Penceresinden Bakış’’ adlı eğitim programı ve kongrenin son gününde konuşmacı olarak katıldığı ‘’Erken Sanayisizleşme: Küresel Ekonomik Gelişimin Önündeki Yeni Tehdit’’ oturumu da katılımcılardan yoğun ilgi gördü.