TSKB'den yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL net kâr

04 Ağustos 2020

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB), yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL konsolide net kâraçıkladı.

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada banka bu yılın ilk yarısında 322 milyon 757 bin TL konsolide net kâr açıkladı.

Banka geçen yılın aynı döneminde 384 milyon 955 bin TL konsolide net kâr elde etmişti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 214 milyon 547 bin TL konsolide net kâr elde eden TSKB, bu yılın aynı döneminde 170 milyon 346 bin TL konsolide net kar duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA