TSKB’nin aktif büyüklüğü 47,2 Milyar TL’ye ulaştı

30 Nisan 2020

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2020 yılının ilk üç ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 47,2 milyar TL’ye ulaştı.

TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, yaptığı değerlendirmede, “Alınan ekonomik ve sosyal tedbirlerin hassasiyetle uygulanması sayesinde, koronavirüs salgınının en kısa sürede ve en az hasarla ortadan kalkacağına inanıyoruz. TSKB olarak, yıla güçlü bir sermaye yapısı ve likidite ile başladık. 70 yıllık tarihimizde olduğu gibi bu süreçte de sahip olduğumuz özkaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, ülkemiz ekonomisi için değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılının ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde %12,4 artırarak 47,2 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 8,9 büyüme kaydederek 34,2 milyar TL oldu.

TSKB’nin özkaynakları 5,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem karı 160,2 milyon TL oldu. Banka ilk çeyreği %17,5 seviyelerinde sermaye yeterlilik oranı ile tamamladı.

“Zorlu zamanlarda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bu süreci de aşacağız”

Toplum sağlığında üzücü sonuçlar yaratan koronavirüs salgının, küresel ekonomide de önemli dalgalanmalara yol açtığını hatırlatan TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, “Ekonomik ve sosyal tedbirlerin hassasiyetle uygulanması sayesinde, koronavirüs salgınının en kısa sürede ve en az hasarla ortadan kalkacağına ve hızla normalleşmeye kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte başta çalışanlarımızın sağlığı için gerekli önlemleri alırken, iş sürekliliğini sağlamak için de çalışmaya devam ediyoruz. Banka olarak, 70 yıllık tarihimizde olduğu gibi bu süreçte de sahip olduğumuz özkaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, ülkemiz ekonomisi için değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Başarılı Eurobond ihracımız ile 2020’ye güçlü bir başlangıç yaptık”

TSKB’nin 70 yıllık yolculuğunda olduğu gibi, kredilendirme çalışmalarını, taahhütleri kapsamında ve bankaya özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımıyla sürdürdüğüne işaret eden Börü, “Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz başarılı Eurobond ihracımız ile 2020’ye güçlü bir başlangıç yaptık. TSKB olarak, Ocak ayında 2020 yılının ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdik. 400 milyon ABD dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan yatırımcı dağılımı ile başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden katılımcıyla yatırımcı tabanımızı genişletme fırsatı bulduk. Ekonomideki toparlanma sinyallerinin yılın özellikle ilk iki ayında kredi talebine olumlu yansıdığını gözlemledik. İklim değişikliği finansmanında öncü kimliğimize uygun şekilde, ilk çeyrekte bu alana desteğimizi sürdürdük. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde de kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak sürdürülebilir ekonomik kalkınma için katkımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Müşterilerimiz için katma değer üretmeye devam ediyoruz“

Kurumsal bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, TSKB’nin 70 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanlarında da etkin rol aldığına işaret eden Börü şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıllarda organizasyonel yapımızda önemli değişiklikleri ve gerekli yatırımları hayata geçirdiğimiz yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanlarındaki odağımızı genişlettik. Her geçen gün sayıları artan ve çeşitlenen projeler ile müşterilerimiz için katma değer üretmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte iki adet satıcı taraf finansal danışmanlığı projemizi başarı ile tamamladık. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde, sahada çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorunda olan şirketler için bir yol haritası oluşturduk. Bunu bir sosyal sorumluluk bakış açısıyla tüm kamuoyuyla paylaştık.”

2020 yılının TSKB’nin 70’inci yılı olması nedeniyle çok özel bir öneme sahip olduğunu belirten Börü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Nitelikli insan kaynağımız, bilgi ve deneyim birikimimizin getirdiği güçlü yetkinliklerimizle, faaliyetlerimizi, çağımızın piyasa gerekleri ve son dönemde önemli oranda genişleyen müşteri tabanımızın beklentilerine uygun ele alarak; kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri segmentlerine odaklı bir bakış açısıyla artırmaya kararlıyız. TSKB olarak ülkemiz ekonomisine sürdürülebilir katkı sunarken, gelecek nesillere de yaşanılır bir dünya miras bırakmak üzere, çok yönlü ve artan oranda değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.