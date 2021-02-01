TSKB’nin aktif büyüklüğü 51.5 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ve 2021 yılı beklentilerini açıkladı. TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51.5 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın toplam nakdi ve gayrinakdi kredi portföyü aynı dönemde yüzde 22.5 büyüme kaydederek 44.1 milyar TL oldu.

TSKB’nin özkaynakları yüzde 18 artışla 6.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, yıllık net dönem kârı 732.8 milyon TL oldu.

Pandemi döneminin beraberinde getirdiği güçlüklere rağmen, 2020 yılında ürün ve hizmetleriyle iş ortaklarına ve ülke ekonomisine nitelikli desteklerini sürdürdüklerini açıklayan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “Kapsayıcı bankacılık ilkeleri ve kalkınma bankacılığı sorumluluğumuzla, tüm paydaşlarımızla güçlü bir iletişim içinde olduk ve iş birliklerimize devam ettik. Geçtiğimiz yıl TSKB açısından iklim riskleri çalışmalarının yanı sıra gerek kredi ve kaynak gerekse yatırım bankacılığı tarafında çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünlerin öne çıktığı bir yıl oldu. 2020 yılında, başta yenilenebilir enerji ile fırsat eşitliği projeleri olmak üzere çeşitli sektörlere sağladığımız yeni finansman tutarı 1,3 milyar doları aşarken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) merkeze alarak, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik. SKA’ları haritalandırdığımız modelimizle yarattığımız etkiyi paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşmanın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Börü, "2021 yılında, toparlanma ile beraber ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yönde tüm paydaşlarımızla yakın iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil iktisadi toparlanma için tüm paydaşlarımızla çözümler üretiyoruz”

Yılın son çeyreğinde iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla Yeşil Kuğu Platformu’nu kurduklarını da hatırlatan Börü, platform aracılığıyla kamu, özel sektör ve STK temsilcileriyle, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, öğrenciler ve medya mensuplarını içine alan bir inisiyatif başlattıklarını belirtti. “İklim Krizi” konusunda küresel ve ulusal gelişmeleri platform çatısı altında yakından takip ederek “İklime Dair” başlıklı raporlarıyla zengin içerikli veriler yayımladıklarını açıklayan Börü, yeşil iktisadi toparlanmanın sağlanabilmesi için tüm paydaşlarıyla birlikte düşünerek çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.