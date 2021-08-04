TSKB'nin ikinci çeyrek kârı 252,8 milyon lira oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), ikinci çeyrek 252 milyon 845 bin TL net kâr elde etti. Bankanın 6 aylık karı ise 479 milyon lira oldu.

Bankanın aktif büyüklüğü haziran sonu itibarıyla yılbaşına göre yüzde 15,7 artarak 59,6 milyar liraya ulaştı.

TSKB'nin nakdi kredileri ise yılın ilk yarısında yüzde 18,7 büyüyerek 46,4 milyar TL oldu. TSKB'nin öz kaynakları yüzde 5,2 artışla 6,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, 6 aylık net dönem karı 479 milyon TL oldu.

Banka, yılın ilk yarısını yüzde 18,3 seviyelerinde sermaye yeterlilik oranıyla tamamladı