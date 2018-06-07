TSKB'ye 400 milyon dolarlık kaynak

07 Haziran 2018

TSKB Dünya Bankası ile Hazine garantisi altında 400 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre, "Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi" kredi sözleşmesi kapsamında kadının işgücüne katılımını özendiren ve buna uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının finanse edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada kredi kapsamında desteklenmesi hedeflenen diğer temanın ise Türkiye'de yaşamlarına devam eden geçici koruma altındaki Suriyeliler'in yoğunlukta bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör firmaları olduğu belirtildi.

Kredinin belli bölümünün ihtiyaç sahibi firmalara aktarımına ticari bankalar da aracılık edecek.

Kaynak: Reuters