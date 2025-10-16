TSMC'nin güçlü bilançosu çip hisselerini yükseltti

Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC'nin üç aylık kârının piyasa beklentilerinin üzerine çıkması, ABD merkezli çip şirketlerinin hisselerini piyasa öncesi işlemlerde yukarı çekti.

Verilere göre, NVIDIA ve Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 1,1, Broadcom yüzde 1,7, Marvell Technology yüzde 1,1 ve Micron Technology ise yüzde 2,7 oranında değer kazandı.

Ayrıca, ABD'de işlem gören Arm Holdings hisseleri de olumlu piyasa havasından etkilenerek yüzde 1,5 yükseldi.

Uzmanlar, TSMC'nin güçlü finansal sonuçlarının küresel yarı iletken sektörüne güveni artırdığını, bunun da yatırımcıların ABD'li üreticilere yönelmesinde etkili olduğunu belirtiyor.