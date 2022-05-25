TSPB Başkanı İbrahim Öztop güven tazeledi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 22. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında İbrahim Öztop, iki yıllık yeni dönem için yeniden TSPB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Toplantıda Birlik Başkan Vekilliği’ne yeni dönemde de yine TEB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Selim Yazıcı’nın devam etmesine karar verildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İbrahim Öztop, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin başkanlığı görevini 10 Eylül’de devraldığını, kendisini bu önemli göreve ikinci kez layık gören tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletmek istediğini belirtti.

Öztop, "Özverili çalışmalarıyla Birliğimizin ve sektörümüzün gelişmesine önemli katkı ve destek sağlayan yönetim, denetleme kurulu, disiplin komitesi üyelerine de değerli katkıları ve emekleri için teşekkürlerimi sunarken yeni dönemin ülkemize, Birliğimize ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarının gelişmesinde, büyümesinde TSPB’nin büyük değer sağladığının altını çizen Öztop, şunları kaydetti: "Birliğimiz; hem talep hem de arz tarafında sermaye piyasalarımızın gelişmesini sağlayacak ortak değerlerin yaratılmasında her zaman öncü ve yaratıcı bir rol oynadı. Başta yatırımcıların bilgilendirilmesi olmak üzere, mevzuat alt yapısının oluşturulmasında, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde sağladığı katma değerle Birliğimiz, 2001 yılından bu yana sermaye piyasalarımızın büyümesi, derinleşmesi ve ülke ekonomisine olan katma değerinin artırılması için çok yönlü faaliyetlerimizi sürdürüyor. Birliğimizin bu önemli ve değerli katkılarının önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam ettirmek için yönetim kurulu üyelerimizle, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelerimizle var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TSPB'nin Yönetim Kurulu şöyle:

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. İbrahim Halil ÖZTOP Yönetim Kurulu Başkanı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mustafa Selim YAZICI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yılmaz ARISOY Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Erkan ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Sinem EDİGE Yönetim Kurulu Üyesi RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Alim TELCİ Yönetim Kurulu Üyesi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhsan Gökşin DURUSOY Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Hacer Dilek TÜRKER ULUDAĞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Prof. Dr. Güler ARAS Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yaşar BAHÇECİ Yönetim Kurulu Üyesi

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Esen Pamir KARAGÖZ Denetleme Kurulu Üyesi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Ömer ERYILMAZ Denetleme Kurulu Üyesi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Atila YANPAR Denetleme Kurulu Üyesi Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Murat ONUK Denetleme Kurulu Üyesi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Çağan ERKAN Denetleme Kurulu Üyesi