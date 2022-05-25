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TSPB Başkanı İbrahim Öztop güven tazeledi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 2022-2024 dönemi için İbrahim Öztop, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 22. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında İbrahim Öztop, iki yıllık yeni dönem için yeniden TSPB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Toplantıda Birlik Başkan Vekilliği’ne yeni dönemde de yine TEB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Selim Yazıcı’nın devam etmesine karar verildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İbrahim Öztop, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin başkanlığı görevini 10 Eylül’de devraldığını, kendisini bu önemli göreve ikinci kez layık gören tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletmek istediğini belirtti.

Öztop, "Özverili çalışmalarıyla Birliğimizin ve sektörümüzün gelişmesine önemli katkı ve destek sağlayan yönetim, denetleme kurulu, disiplin komitesi üyelerine de değerli katkıları ve emekleri için teşekkürlerimi sunarken yeni dönemin ülkemize, Birliğimize ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarının gelişmesinde, büyümesinde TSPB’nin büyük değer sağladığının altını çizen Öztop, şunları kaydetti: "Birliğimiz; hem talep hem de arz tarafında sermaye piyasalarımızın gelişmesini sağlayacak ortak değerlerin yaratılmasında her zaman öncü ve yaratıcı bir rol oynadı. Başta yatırımcıların bilgilendirilmesi olmak üzere, mevzuat alt yapısının oluşturulmasında, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde sağladığı katma değerle Birliğimiz, 2001 yılından bu yana sermaye piyasalarımızın büyümesi, derinleşmesi ve ülke ekonomisine olan katma değerinin artırılması için çok yönlü faaliyetlerimizi sürdürüyor. Birliğimizin bu önemli ve değerli katkılarının önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam ettirmek için yönetim kurulu üyelerimizle, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelerimizle var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TSPB'nin Yönetim Kurulu şöyle: 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 

İbrahim Halil ÖZTOP

Yönetim Kurulu Başkanı

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Mustafa Selim YAZICI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yılmaz ARISOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Erkan ÜNAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

Ali ŞÖNER

Yönetim Kurulu Üyesi

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 

Sinem EDİGE

Yönetim Kurulu Üyesi

RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. 

Alim TELCİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

İhsan Gökşin DURUSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

Hacer Dilek TÜRKER ULUDAĞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız

Prof. Dr. Güler ARAS

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Yaşar BAHÇECİ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Esen Pamir KARAGÖZ

Denetleme Kurulu Üyesi

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 

Ömer ERYILMAZ

Denetleme Kurulu Üyesi

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 

Atila YANPAR

Denetleme Kurulu Üyesi

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 

Murat ONUK

Denetleme Kurulu Üyesi

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Çağan ERKAN

Denetleme Kurulu Üyesi

 

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Selen DERİN

Disiplin Komitesi Üyesi

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 

Tuğba ÇAKIN

Disiplin Komitesi Üyesi

Anadolubank A.Ş. 

Suat İNCE

Disiplin Komitesi Üyesi

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. 

Muhammed Emin ÖZER

Disiplin Komitesi Üyesi

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Mehmet AHKEMOĞLU

Disiplin Komitesi Üyesi

 