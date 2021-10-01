TSPB Genel Sekreterliğine Serdar Sürer atandı

İlkay Arıkan’ın emekliliği nedeniyle görevinden ayrılmasıyla boşalan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreterliğine 1 Ekim itibarıyla Serdar Sürer atandı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Serdar Sürer, meslek hayatına 1996 yılında Ekinciler Yatırım Menkul Değerler’de başladı. Aynı kurumda Menkul Kıymetler Müdürü ve Yatırım Fonları Müdürü olarak görev yapan Sürer, 2000 yılında başladığı Global Menkul Değerler Şube Müdürlüğü görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. hazine yönetiminde göreve başlayan Sürer, sırasıyla Tahvil ve Bono Bölüm Müdürlüğü ve ardından Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Sürer, Ekim 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak Temmuz 2019 – Ağustos 2021 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Nüdür Yardımcılığı ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Görevini üstlendi. Sürer, çeşitli dönemlerde TSPB, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.