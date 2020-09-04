TSPB'den HSBC Bank'a "Aracılık İşlemleri" kategorisinde iki ödül

04 Eylül 2020

HSBC Bank, yaptığı açıklama ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri’nde "Aracılık İşlemleri" kategorisinde "2019 yılı Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri" ve "Pazar Payı Artış Lideri" ödüllerini aldığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC Türkiye Hazine ve Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Namık Aksel, “HSBC olarak küresel ağımız sayesinde uluslararası ticaret ve sermaye akışlarının yüzde 90’ından fazlasına erişim sağlıyoruz. Evrensel bankacılık modelimiz işlerini büyütmeyi hedefleyen şirketlerin ticaret, yatırım ve proje finansman faaliyetlerinde oluşacak fırsatları yakalamalarına destek olmamızı sağlıyor. HSBC Bank A.Ş. ekibi olarak Türkiye borçlanma piyasalarına yaptığımız katkı ile bu ödüllere layık olmanın mutlululuğunu yaşıyoruz. Gelecekte de farklı finansman modellerini ülkemize getirerek müşterilerimizin yanında olmaya, müşterilerimizle birlikte büyümeye ve müşterilerimizle yarattığımız sinerjiyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.”