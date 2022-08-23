TÜFE’ye endeksli tahvillerin iskonto oranı yükseltildi

Bu yıl bankaların oldukça büyük talep gösterdiği ve yüksek enflasyon nedeniyle negatif faiz oranlarına rağmen aldığı TÜFE’ye endeksli tahvillerden uzaklaştırmak ve Hazine’nin yükselen maliyetlerini düşürmek için Merkez Bankası, Mayıs'ta harekete geçmiş ve bu kağıtların teminat iskonto oranlarında artırım yapmıştı. Son olarak Merkez Bankası iskonto oranını yüzde 50’den yüzde 60’a çıkardı.

İlk önce Merkez Bankası Haziran başında yüzde 15 olan TÜFE’ye endeksli kıymetlerin iskonto oranını yüzde 30’a yükselterek ikiye katlamıştı. Ardından Temmuz başında bu oran yüzde 30’den yüzde 50’ye çıkarılmış ve swap işlemlerinde uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 50'sinin DİBS sepetinden oluşması kararlaştırılmıştı.

Haziran'dan itibaren oranların yükseltilmesi bankaların teminat sepetindeki menkul kıymet yapısında da büyük değişikliklere sebep oldu. Son Enflasyon Raporu’ndaki verilere göre 13 Mayıs’ta bankaların teminat sepetinde TÜFE’ye endeksli tahvillerin oranı yüzde 40 iken 14 Temmuz itibarıyla bu oran yüzde 19’a geriledi. DİBS sepeti ise Mayıs'taki yüzde 19 olan payını Temmuz'da yüzde 46’ya yükseltti.