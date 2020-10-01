TÜİK, devlet hesapları ve kurumsal sektör hesapları verilerini erteledi

01 Ekim 2020

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), "Devlet Hesapları, 2019" ve "Kurumsal Sektör Hesapları, 2019" bültenleri yayımını ileri bir tarihe erteledi.TÜİK'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10:00'da yayımlanması planlanan "Devlet Hesapları, 2019" haber bülteni ile bu haber bülteni sonuçlarına bağlı olarak hazırlanan “Kurumsal Sektör Hesapları, 2019” haber bülteni, kullanılan verilerin analiz ve kontrolüne ilişkin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla metodolojik görüş alışverişi sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."