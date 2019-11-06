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Tüket-at döngüsünü finans sektörü kıracak

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Özel sektörden bireylere kadar hepimiz sanayi devrimi sonrası kurduğumuz bu sınırsız tüket-at döngüsünü değiştirmek durumundayız. Bankaların bu düzeni değiştirmede önemi büyük” diyor.

Tüket-at döngüsünü finans sektörü kıracak
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